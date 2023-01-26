Сообщается о деталях переговоров между Ельциным и Бушем при составлении итогового документа

СМИ: научный сотрудник Музея истории Екатеринбурга выступает с антироссийскими заявлениями
Научный сотрудник Музея истории Екатеринбурга Вячеслав Печняк в одном из интервью назвал россиян «колонизаторами»,...Подробнее
Согласно рассекреченным сведениям американского архива политические власти США не намеревались выстраивать союзнические отношения с Российской Федерацией после распада Советского союза. Стало известно о проекте документа по итогам саммита первого президента Российской Федерации Ельцина и политического руководителя США тех лет Буша-старшего.
Уже тогда Ельцин обратил внимание, что в документе отсутствовали заявления о том, что государства больше не противостоят друг другу и выстраивают курс на сотрудничество. Однако его замечания не были учтены и такие выражения так и не были внесены. Американский президент заявил, что политическое руководство США предпочитает применять переходные формулировки и не заявлять, что все противоречия между государствами разрешены.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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Научный сотрудник Музея истории Екатеринбурга Вячеслав Печняк в одном из интервью назвал россиян «колонизаторами»,...Подробнее
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