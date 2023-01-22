Профессор Гусев: «Если Шольц сказал, что поставок самолетов Киеву не будет, верить этому не стоит»

Доктор политических наук, профессор Александр Гусев прокомментировал заявление немецкого канцлера Олафа Шольца о том, что Германия не собирается передавать Украине боевые самолеты и отправлять в зону СВО свои войска. Об этом пишет портал «Подмосковье сегодня».

«Германия абсолютно не самостоятельна и не суверенна. И потому не имеет возможности иметь свое мнение, развиваться», - высказался Гусев.

По мнению профессора, канцлер ФРГ наивно полагает, что может отстраниться. Ситуация с предоставлением Украине танков и разрешением на реэкспорт стала еще одной яркой демонстрацией этого. Берлин не смог устоять под давлением своих влиятельных союзников по НАТО. Танки Украина получит. А сейчас, напомнил Александр Гусев, в Вашингтоне уже приступили к обсуждению вопроса об отправке Украине истребителей F-15 и F-16.

«Скажут Шольцу выделить Зеленскому самолеты, выделит, никуда не денется», - подытожил собеседник издания.

Напомним, что о желании предоставить Киеву западные танки заявили более десяти стран. На Украине ожидают поступления не менее 200 боевых машин.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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