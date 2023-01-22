Профессор Гусев: «Если Шольц сказал, что поставок самолетов Киеву не будет, верить этому не стоит»

Отец убийцы троих детей Владимир рассказал новую версию страшной трагедии
Новую версию убийства троих детей рассказал отец Анастасии Петровой. Владимир Ильич уверен, что понял, почему его дочь...Подробнее
Доктор политических наук, профессор Александр Гусев прокомментировал заявление немецкого канцлера Олафа Шольца о том, что Германия не собирается передавать Украине боевые самолеты и отправлять в зону СВО свои войска. Об этом пишет портал «Подмосковье сегодня».
«Германия абсолютно не самостоятельна и не суверенна. И потому не имеет возможности иметь свое мнение, развиваться», - высказался Гусев.
По мнению профессора, канцлер ФРГ наивно полагает, что может отстраниться. Ситуация с предоставлением Украине танков и разрешением на реэкспорт стала еще одной яркой демонстрацией этого. Берлин не смог устоять под давлением своих влиятельных союзников по НАТО. Танки Украина получит. А сейчас, напомнил Александр Гусев, в Вашингтоне уже приступили к обсуждению вопроса об отправке Украине истребителей F-15 и F-16.
«Скажут Шольцу выделить Зеленскому самолеты, выделит, никуда не денется», - подытожил собеседник издания.
Напомним, что о желании предоставить Киеву западные танки заявили более десяти стран. На Украине ожидают поступления не менее 200 боевых машин.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Новую версию убийства троих детей рассказал отец Анастасии Петровой. Владимир Ильич уверен, что понял, почему его дочь...Подробнее
О том, будет ли в России еще одна волна мобилизации, высказались политики и эксперты. В России все чаще говорят о...Подробнее
Киев и Вашингтон достигли понимания необходимости нанесения ударов по российским военным целям на территории Крыма. Об...Подробнее
Свыше 1 тыс. обращений зафиксировано ярославским отделением «Народного фронта» с 25 сентября. Больше всего их было в...Подробнее
Депутат Госдумы Ярослав Нилов пожаловался на военкома Красноярского края главе Минобороны России Сергею Шойгу. Об этом...Подробнее
В ЧВК «Вагнер» единство, равенство и братство. Такое заявление в интервью «КП» сделал Андрей Ястребов — бывший...Подробнее
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины на своей официальной странице в соцсети проинформировал о том, что Эстония...Подробнее
Мать военного контрактника из Первоуральска рассказала, что уже три месяца ее сын не получает зарплату. По ее словам,...Подробнее
В Великобритании, по сообщениям СМИ, меняется отношение местных жителей к приехавшим в государство украинцам, которые...Подробнее
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал президенту Владимиру Путину о достижении городом «рекордного»...Подробнее
Комментировать