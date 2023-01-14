Мобилизованный Никита Третьяков поделился опытом первого боя в СВО РФ на Украине

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Журналист ИА «Регнум» Никита Третьяков рассказал о том, как попал на фронт, и поделился своим боевым опытом. Он пообщался с военкором из «МК», когда проходил восстановление после ранения в зоне проведения «военной спецоперации» РФ на территории Украины.
Еще до мобилизации Никита Третьяков бывал в Донбассе неоднократно, а в сентябре его мобилизовали, хотя на призывной пункт он пришел сам.
Со слов журналиста, ранение он получил несерьезное, поэтому надеется вскоре вернуться на фронт. По его словам, в первом же бою он понял, как важно иметь хорошее оснащение, такое как коптеры, тепловизоры, радиомаяки и прицелы. От того, кто лучше оснащен, зависит исход боя.
Стоит отметить, что сейчас Украина получает вооружение и боеприпасы от Запада. Также западные страны передают для ВСУ амуницию и различное оснащение. Получает Киев от Запада и зимнюю форму, а также обувь.
Напомним, РФ проводит на территории Украины «военную спецоперацию» с 24 февраля 2022 года.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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