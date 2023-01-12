Спикер ВВСУ Игнат: По Киеву ударили баллистические ракеты ВС из России со стороны Белоруссии

Спикер воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил о том, что ВС РФ атаковали Киев ракетами, которые летали по баллистической траектории.

Так он объяснил то, что в Киеве прогремели взрывы и уже после этого прозвучал сигнал воздушной тревоги, пишет Правда.ру. По его словам, Украина не располагает радарами и комплексами ПВО для обнаружения и поражения баллистических целей.

«Баллистика недоступна, чтобы мы ее обнаруживали и сбивали», — заявил Игнат.

Игнат добавил, что удар наносился со стороны Белоруссии. Также Киев не исключает, что это могли быть не «Искандеры», а иранские баллистические ракеты.

Отметим, РФ проводит «военную спецоперацию» на территории Украины уже 325 дней. Западные страны обещали Украине ПВО для ударов по баллистическим целям, но пока комплексы еще не поставлены Киеву.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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