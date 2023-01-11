Жозеп Боррель не верит в готовность России к мирным переговорам с Украиной

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Глава евродипломатии Жозеп Боррель считает, что Москва только демонстрирует готовность к мирным переговорам с Украиной, но в реальности к ним не стремится. Об этом он написал в письме к депутату Европарламента от Нидерландов Марселю де Граафу, информирует «RT».
Боррель отмечает, что верить надо действиям, которые предпринимаются, а не заявлениям о готовности начать переговорный процесс. Глава евродипломатии считает, что действия России как раз указывают на обратное — в Кремле на самом деле не готовы вести переговоры о мире.
«Шаги России навстречу переговорам на данный момент представляются совершенно неискренними», — высказался он.
Боррель коснулся и темы прекращения мартовских переговоров между Москвой и Киевом. Причина — готовность добиться разрешения вооруженного конфликта исключительно на поле боя.
Также евродипломат считает важным, чтобы Украина тоже определилась с условиями, при которых она будет согласна сесть за стол переговоров.
Напомним, ранее в Киеве заявляли, что это возможно только при полном выводе российских войск с территории Украины, а также восстановлении территориальной целостности в границах 1991 года, то есть с Крымом и Донбассом включительно.
Так что боевые действия между сторонами конфликта, именуемые у нас в стране СВО, продолжаются. Бои не стихают уже 323 дня.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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