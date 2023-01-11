В Челябинске умер мобилизованный 32-летний отец троих детей, заболевший в учебном центре в Елани

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В инфекционном стационаре в Малой Сосновке скончался 32-летний отец троих детей Евгений Дузь.
Он был мобилизован 27 сентября из Еманжелинского района. Спустя два месяца его доставили в госпиталь в тяжелом состоянии с коронавирусной инфекцией, пишет 74.RU.
По словам супруги мобилизованного Дианы, ее муж умер, поскольку ему не оказали своевременно медицинскую помощь. Она попросила о помощи у депутата Госдумы от Челябинской области Валерия Гартунги, поскольку считает, что самостоятельно не сможет добиться того, чтобы виновные в смерти ее мужа были наказаны.
Со слов Дианы, ее муж простудился в октябре во время учебного выезда в поля. Хотя женщина после этого не раз ездила к мужу и привозила ему таблетки, ему становилось все хуже. Отправить его в госпиталь в Екатеринбург из части командиры не захотели.
19 ноября она видела мужа в последний раз. По словам женщины, его вывели к ней под руки. 22 ноября его комиссовали и отправили в инфекционную больницу в Малую Сосновку.
«Он там пролежал в реанимации больше месяца, а 30 декабря умер. Меня к нему не пускали. Говорили, что у него парализация, потом его вводили в искусственную кому», - рассказала женщина.
Отметим, мобилизованные продолжают также гибнуть и на фронте. В региональных СМИ публикуют информацию о погибших военных, добровольцах и тех, кто был мобилизован минувшей осенью.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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