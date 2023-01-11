«63.ru»: Корреспондент из Самары высказался о скандале вокруг Смольянинова

Самарский журналист Ян Налимов прокомментировал заявления актера Артура Смольянинова касательно «военной спецоперации» и России.

Артура Смолянинова в России знают многие по фильму «9 рота», пишет 63.ru. Недавно он заявил о том, что готов участвовать в «военной спецоперации», но на стороне Украины. Также он заявил, что ему безразлична судьба России.

«Мне наплевать, в какой форме останется Россия. Развалится она, не развалится. Превратится она в Уральскую республику, в Пельменскую республику...», - сказал Смольянинов.

Ян Налимов отметил, что многие люди не разделяют героя в кино и реального человека. Актер может сыграть роль положительного героя, но в жизни у него может быть тяжелый характер. Он может играть умных, а в реальности не будет блистать умом. И это необходимо принять, заявил журналист.

Стоит отметить, что не только Смольянинов выступил против «военной спецоперации» РФ на территории Украины. Ее не поддержали многие другие российские звезды, в числе которых Алла Пугачева, Чулпан Хаматова, Земфира.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700