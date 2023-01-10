Гуйяш заявил, что Венгрия оказала медицинскую помощь десяткам военных ВСУ

В оперштабе по Ярославской области прокомментировали вторую волну мобилизации в 2023 году
О возможности проведения второй волны мобилизации в России рассказали в оперштабе по Ярославской области. После того...Подробнее
В Венгрии в 2022 году проходили лечение украинские военнослужащие, раненные в ходе «военной спецоперации» РФ на территории Украины. Об этом сообщил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, передает ТАСС.
Общаясь с журналистами, он отметил, что действительно Венгрия принимала на лечение украинских военных. По его словам, их было несколько десятков.
При этом он подчеркнул, что Будапешт не намерен поставлять Киеву вооружение, а также не разрешает, чтобы вооружение и боеприпасы транспортировались через территорию Венгрии на территорию Украины.
Отметим, «военная спецоперация» продолжается уже 323 дня. Западные страны оказывают всяческую помощь Киеву, поставляя вооружение и боеприпасы, а также предоставляя разведывательную информацию. Были сообщения о том, что украинские военные проходили лечение не только в Венгрии, но и в других странах НАТО.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
О возможности проведения второй волны мобилизации в России рассказали в оперштабе по Ярославской области. После того...Подробнее
В Кремле прокомментировали сообщения в сетевых СМИ касательно того, что РФ закрыла границы для военнообязанных мужчин с...Подробнее
Планы военного руководства Украины о наступлении на территорию Ростовской области России воплотить в жизнь не удастся....Подробнее
Ситуация с газом продолжает оставаться одним из самых важных вопросов для Европы. РИА «Новости» пишет о том, что в...Подробнее
Когда мобилизованные смогут приехать домой в отпуск, рассказали в правительстве Ярославской области. Из этого региона...Подробнее
Российские военные и мобилизованные отмечали Новый год в зоне проведения «военной спецоперации». Праздничное настроение...Подробнее
Для России продажа газа за рубеж стала проблемой из-за санкций, которые введены в ответ на «военную спецоперацию» РФ на...Подробнее
В России в 2022 году добыча природного газа упала до минимума за шесть лет. Как сообщает издание «Коммерсантъ», за 2022...Подробнее
Руководитель армянского правительства Пашинян на пресс-конференции сделал заявление о международных дипломатических...Подробнее
Советы для тех, кто направляется на передовую, озвучил мобилизованный блогер из Копейска Евгений Волосов. По его...Подробнее
Комментировать