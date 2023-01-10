Гуйяш заявил, что Венгрия оказала медицинскую помощь десяткам военных ВСУ

Сегодня, 17:14

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Гуйяш заявил, что Венгрия оказала медицинскую помощь десяткам военных ВСУ
Фото из открытых источников

В Венгрии в 2022 году проходили лечение украинские военнослужащие, раненные в ходе «военной спецоперации» РФ на территории Украины. Об этом сообщил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, передает ТАСС.

Общаясь с журналистами, он отметил, что действительно Венгрия принимала на лечение украинских военных. По его словам, их было несколько десятков.

При этом он подчеркнул, что Будапешт не намерен поставлять Киеву вооружение, а также не разрешает, чтобы вооружение и боеприпасы транспортировались через территорию Венгрии на территорию Украины.

Отметим, «военная спецоперация» продолжается уже 323 дня. Западные страны оказывают всяческую помощь Киеву, поставляя вооружение и боеприпасы, а также предоставляя разведывательную информацию. Были сообщения о том, что украинские военные проходили лечение не только в Венгрии, но и в других странах НАТО.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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