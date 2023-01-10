Польский политолог Корейба припугнул Россию претензиями Варшавы на Калининград и Смоленск

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Известный польский политолог Якуб Корейба в эфире программы «Время покажет» опроверг предположения ряда СМИ и военных экспертов о том, что Польша якобы попытается использовать с пользой для себя российскую СВО и присоединить к себе часть западной Украины.
По его словам, подобного никогда не было и не будет в планах, так как Варшава и Киев сформировали «тесный союз». Однако к приграничным населенным пунктам России, которые ранее входили в состав иных государственных формирований, Польша присматривается, отметил Корейба.
«Так что лучше говорите, что Польша претендует на Калининград и Смоленск. В нынешних условиях это гораздо реалистичнее, чем раздел Украины», — припугнул Корейба.
Боевые действия между ВС РФ и ВСУ в Украине и в России называются по-разному, но продолжаются одинаковое количество дней для обеих армий — 322.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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