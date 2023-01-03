Мобилизованный блогер Волосов дал советы перед отправкой в зону СВО

Советы для тех, кто направляется на передовую, озвучил мобилизованный блогер из Копейска Евгений Волосов.

По его словам, важно хорошо подготовиться перед отправкой на фронт, но и слишком много вещей брать не стоит. Это должны быть самые необходимые вещи, написал он в своем telegram-канале.

«Много вещей не набирайте, только самое основное, вам все это носить, вы должны быть мобильны. Одеваемся по легкому на время передвижения, чтобы сильно не вспотеть. С собой берем теплую одежду, ватники, носки шерстяные, нателку на ночь», — заявил Волосов.

Тем, кого оставляют дежурить на постах, он советовал обязательно брать с собой коврик и спальник. Также при себе лучше иметь всегда складную ложку и нож.

Конечно же, у каждого бойца должны быть берцы, сапоги с чехлами, перчатки, пятиточечник, грузовой рюкзак и рюкзак для боевых выходов.

Отметим, «военная спецоперация» продолжается на территории Украины с 24 февраля 2022 года.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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