Мобилизованный блогер Волосов дал советы перед отправкой в зону СВО

Сегодня, 17:34

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Мобилизованный блогер Волосов дал советы перед отправкой в зону СВО
Фото из открытых источников

Советы для тех, кто направляется на передовую, озвучил мобилизованный блогер из Копейска Евгений Волосов.

По его словам, важно хорошо подготовиться перед отправкой на фронт, но и слишком много вещей брать не стоит. Это должны быть самые необходимые вещи, написал он в своем telegram-канале.

«Много вещей не набирайте, только самое основное, вам все это носить, вы должны быть мобильны. Одеваемся по легкому на время передвижения, чтобы сильно не вспотеть. С собой берем теплую одежду, ватники, носки шерстяные, нателку на ночь», — заявил Волосов.

Тем, кого оставляют дежурить на постах, он советовал обязательно брать с собой коврик и спальник. Также при себе лучше иметь всегда складную ложку и нож.

Конечно же, у каждого бойца должны быть берцы, сапоги с чехлами, перчатки, пятиточечник, грузовой рюкзак и рюкзак для боевых выходов.

Отметим, «военная спецоперация» продолжается на территории Украины с 24 февраля 2022 года.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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