Российские военные и мобилизованные отмечали Новый год в зоне проведения «военной спецоперации».

Праздничное настроение им попытались создать волонтеры из Подмосковья. Большой вклад в поддержку бойцов внес ветеран «Боевого братства» из Балашихи Василий Лукунин, пишет РИАМО.

Лукунин помог собрать посылки для бойцов на фронт. В них вложили необходимые им вещи и открытки от детей. Получили посылки из Подмосковья бойцы пяти подразделений ДНР. Лкуунин тоже прибыл на передовую.

Также вместе с Лукуниным к военным отправились волонтеры команды «Гуманитарный батальон ZOV». Они приехали, чтобы передать подарки раненым бойцам в филиал №3 ФГБУ ГВКГ имени академика Н.Н. Бурденко МО РФ в Купавне.

Волонтеры успели организовать и новогодние утренники для детей военнослужащих.

Напомним, РФ проводит «военную спецоперацию» на территории Украины с 24 февраля 2022 года. Западные страны продолжают оказывать помощь Киеву, поставляя все больше вооружения и боеприпасов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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