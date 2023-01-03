РИАМО: как военнослужащие ВС из РФ встретили 2023 год на передовой в зоне СВО

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Российские военные и мобилизованные отмечали Новый год в зоне проведения «военной спецоперации».
Праздничное настроение им попытались создать волонтеры из Подмосковья. Большой вклад в поддержку бойцов внес ветеран «Боевого братства» из Балашихи Василий Лукунин, пишет РИАМО.
Лукунин помог собрать посылки для бойцов на фронт. В них вложили необходимые им вещи и открытки от детей. Получили посылки из Подмосковья бойцы пяти подразделений ДНР. Лкуунин тоже прибыл на передовую.
Также вместе с Лукуниным к военным отправились волонтеры команды «Гуманитарный батальон ZOV». Они приехали, чтобы передать подарки раненым бойцам в филиал №3 ФГБУ ГВКГ имени академика Н.Н. Бурденко МО РФ в Купавне.
Волонтеры успели организовать и новогодние утренники для детей военнослужащих.
Напомним, РФ проводит «военную спецоперацию» на территории Украины с 24 февраля 2022 года. Западные страны продолжают оказывать помощь Киеву, поставляя все больше вооружения и боеприпасов.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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