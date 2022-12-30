Мобилизованные из Ростова использовали гильзу от снаряда в качестве подставки под елку

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О том, как встречали Новый год мобилизованные из Ростова, рассказал один из них, опубликовав даже видеозапись в Сети.
Судя по видео, мобилизованным удалось даже нарядить елку, пишет 161.ru. Но обсуждали больше пользователи то, что мобилизованные решили использовать не ведро в качестве подставки под нее, а гильзу от снаряда.
«Новый год отмечали по-скромному. Тут гуманитарная помощь приезжала, разбирали и нашли искусственную елочку. Маленькую. Игрушек не было, мы конфетами украсили, из бумаги снежинки вырезали и украсили. Конфеты-печенье на стол, настроение себе создали», — рассказывал мобилизованный.
По его словам, им на передовую много чего доставляют волонтеры. Они привозят не только продукты, но и медикаменты. Очень нравится мобилизованным, когда им передают домашнюю выпечку.
Напомним, РФ проводит «военную спецоперацию» на территории Украины с 24 февраля 2022 года. Западные страны продолжают поддержку Киева, поставляя вооружение и боеприпасы для ВСУ.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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