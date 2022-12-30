Глава комитета Госдумы РФ Слуцкий высказался о переговорах России по статусу Украины

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Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) заявил о том, что статус Украины как государства требует подтверждения. Так он прокомментировал в телеграм-канале слова генсека НАТО Йенса Столтенберга касательно будущего Украины, пишет ИА REGNUM.
«Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал готовиться к затяжному конфликту в Украине. Но вот вопрос: что он имеет в виду, когда говорит, что военный перевес Киева — «единственный способ убедить Россию сесть за стол переговоров и признать Украину как суверенное, независимое государство Европы»?» - спрашивает Слуцкий.
По его словам, РФ не посягает не независимость Украины, а только защищает свои интересы. Он утверждает, что Москва не ставит цель уничтожения Украины.
Напомним, РФ проводит «военную спецоперацию» на украинской территории с 24 февраля 2022 года. Уже 313 дней идут бои, которые не прекращались даже во время переговоров. При этом Запад и далее готов поддерживать Украину в этой борьбе, что истощает Россию и дает возможность влиять негативно санкциями на ее экономику.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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