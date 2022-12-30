Семьи мобилизованных Ярославля рассказали, как отметили Новый 2023 год

О том, как встречали Новый год семьи мобилизованных из Ярославля, рассказывает издание 76.ru.

В Ярославской области мобилизация прошла осенью, и сейчас на фронте уже служат выходцы из этого региона.

Родные мобилизованных признают, что без мужей и отцов праздник не был для них счастливым. Есть среди мобилизованных и те, у кого детям еще не исполнилось и года, и свой первый Новый год они встречали без отцов.

Сейчас с родными на фронте связаться сложно, и на разговоры времени почти нет, когда с фронта удается дозвониться домой. Поэтому в основном говорят о том, все ли в порядке со здоровьем, а также о том, что еще им необходимо выслать на фронт.

Но есть и те, кто уже никогда не встретит Новый год с родными. В Ярославскую область, как и в другие регионы России, прибывают тела погибших с передовой.

Напомним, «военная спецоперация» продолжается с 24 февраля и сейчас стороны далеки от переговоров. А это значит, что число потерь и у России, и у Украины будет расти.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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