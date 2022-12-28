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В российских вузах студентов будут учить собирать автоматы АК-74 и бросать гранаты. Также в программу обучения будет включено изучение положения общевоинских уставов армии России, передает издание «Коммерсантъ».
Программа по основам военной подготовки для студентов бакалаврата и специалитета подготовлена Миноборннауки и Минобороны.
Студенты в рамках этого модуля изучат ключевые положения общевоинских уставов Вооруженных сил России, научатся разбирать пистолет Макарова, автоматы и пулеметы АК-74 и РПК-74. Их научат также применять ручные гранаты. Курс предполагает также обучение основам современного боя. В него включены лекции про различные типы оружия массового поражения. Важно и то, что студентов обучат оказывать первую помощь раненым на поле боя.
В курс включили и политическую часть, в которой будут знакомить студентов с «новыми тенденциями международных отношений», а также преподаватели объяснят студентам, какое место занимает РФ на международной политической арене.
По этим программам уже будут заниматься Московский физико-технический институт (МФТИ), Московский инженерно-физический институт (МИФИ), Московский энергетический институт (МЭИ) и МИСиС.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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