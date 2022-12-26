МК: Александр Ходаковский проинформировал о хитрости ВСУ с припрятанными военными резервами

О ситуации на фронте и о хитростях ВСУ рассказал командир батальона «Восток» Александр Ходаковский.

Он сообщил, что ВСУ продолжают контролировать Бахмут (Артемовск), а также ведут бои в районе Кременной, пишет МК. При этом, как утверждает Ходаковский, на некоторых участках фронта российским войскам удалось перехватить инициативу и они начали продвигаться. Впрочем, Ходаковский признает, что ситуация шаткая и в любой момент может измениться.

В эфире программы «Полный контакт с Владимиром Соловьевым» Ходакоский напомнил, что ранее ВСУ уже заявили о планах начать контрнаступление, вынуждая командование ВС РФ растянуть силы по всему фронту. Поэтому он не исключает, что недавние заявления украинских военных и политиков являются очередной попыткой Киева отвлечь внимание и вынудить предпринять шаги, которые бы ослабили линию обороны ВС РФ.

«Они же уже провернули однажды такую ситуацию, когда на максимально удаленных концах нашей линии фронта развернули наступательные действия, растянули нас, попытались нас растянуть, по крайней мере. Я все же продолжаю оставаться при мнении, что они попытаются подобным методом действовать. Не на одном каком-то направлении концентрировать усилия, а с разных сторон попытаются нас раздергать», - заявил Соловьев.

Отметим, «военная спецоперация» РФ продолжается на территории Украины с 24 февраля. В Киеве заявляют, что намерены и далее продолжать боевые действия, поскольку Украина хочет вернуть под свой контроль территории в границах по состоянию на 1991 год.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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