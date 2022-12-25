Брыкин призвал признать иноагентами граждан России, покинувших страну

Всех, кто покинул РФ в период проведения «военной спецоперации», необходимо признать иноагентами. Об этом заявил в своем Telegram-канале депутат Госдумы от Тюменской области Николай Брыкин.

«Для себя я принял четкое решение — буду инициировать закон о признании этих паразитов иноагентами! Хватит терпеть таких подонков на шее», — написал Брыкин.

По его словам, этих людей следует оценивать как трусов-перебежчиков и предателей Родины.

Он возмутился по поводу того, что среди сбежавших за границу немало тех, кто продолжает получать доходы из России. Они, заявил депутат, тянут деньги из российской экономики. Поэтому он хочет добиться того, чтобы вернуться в Россию эти люди не смогли.

Напомним, «военная спецоперация» РФ на территории Украины продолжается уже 307 дней. Запад и далее оказывает поддержку Украине, предоставляя вооружение, тем самым способствуя тому, что конфликт затягивается, поскольку так хочет истощить российские войска и ослабить экономику.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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