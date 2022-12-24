Галузин сделал заявление о переговорах

Заместитель руководителя российского внешнеполитического ведомства Галузин сделал заявление по вопросу о дипломатическом урегулировании украинского кризиса. Он указал, что представители российских политических властей не начнут переговоров на тех условиях, которые выдвигает киевский режим.

При этом Галузин подчеркнул, что политическое руководство РФ в принципе выступает за дипломатический диалог. Однако, отметил он, представители киевского режима демонстрируют неадекватность в своих действиях и решениях. С их стороны проявляется отсутствие намерения заключать договоры и исполнять принятые обязательства. При этом Галузин считает, что начало дипломатического урегулирования зависит от киевского режима и западных государств.

«Все теперь зависит исключительно от готовности Киева и его западных кураторов к подлинному политико-дипломатическому разрешению кризиса», – заявил он.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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