Галузин сделал заявление о переговорах

Сегодня, 08:24

0

Image 16+
Галузин сделал заявление о переговорах
Заместитель руководителя российского внешнеполитического ведомства Галузин

Заместитель руководителя российского внешнеполитического ведомства Галузин сделал заявление по вопросу о дипломатическом урегулировании украинского кризиса. Он указал, что представители российских политических властей не начнут переговоров на тех условиях, которые выдвигает киевский режим.

При этом Галузин подчеркнул, что политическое руководство РФ в принципе выступает за дипломатический диалог. Однако, отметил он, представители киевского режима демонстрируют неадекватность в своих действиях и решениях. С их стороны проявляется отсутствие намерения заключать договоры и исполнять принятые обязательства. При этом Галузин считает, что начало дипломатического урегулирования зависит от киевского режима и западных государств.

«Все теперь зависит исключительно от готовности Киева и его западных кураторов к подлинному политико-дипломатическому разрешению кризиса», – заявил он.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Le Figaro: экономика РФ изменилась под воздействием западных санкций, но не рухнула

Вчера, 19:04

Белгородские власти будут рассказывать родителям школьников о минных полях через мессенджеры

Вчера, 12:29

Что будет в новом 2023 году с банковским пластиком

24-12-2022, 15:24

Мобилизованный 43-летний Алексей из Каменска-Уральского погиб от осколочного ранения

21-12-2022, 17:14

Представитель конгресса Грин выступила против обращения Зеленского

21-12-2022, 10:44

Яреньгина рассказала, стоит ли людям предаваться унынию в Новый год

20-12-2022, 17:19

Политолог выразила мнение о переговорах между ЕС и США по закону о снижении инфляции

20-12-2022, 07:59

Военный эксперт назвал вероятные сроки завершения СВО

17-12-2022, 17:19

Климов в Перми заявил о необходимости «всеобщей гражданской мобилизации»

16-12-2022, 16:19

Стешин спрогнозировал дату начала наступления ВС из РФ в Донбассе

15-12-2022, 18:24

«63.ru»: чем помогут власти семьям самарских мобилизованных, погибших на фронте

15-12-2022, 17:34

ВС из России нанесли ракетный удар по зданию областной администрации в Херсоне

14-12-2022, 19:09

В Самаре мобилизовали мужчину с давлением и проблемами с сердцем

13-12-2022, 16:44

Красноярскую общественницу Наталию Подоляк оштрафовали за «дискредитацию» ВС из России

12-12-2022, 16:39

Полковник ВС из РФ Рогалев погиб в ходе спецоперации на Украине

10-12-2022, 16:29

21-летний Максим Белоусов из Новоуткинска погиб в ходе СВО ВС из РФ на Украине

7-12-2022, 16:49

«ВО»: Военкоры сообщают об интенсивном использовании мин во время СВО

6-12-2022, 14:54

Колонна танков Т-90М отправилась из Нижнего Тагила на передовую

6-12-2022, 13:29

Postimees сообщил о тайном соглашении между США и Китаем по РФ

5-12-2022, 20:04

В Нижнем Тагиле состоялось прощание с погибшим в ходе СВО на Украине контрактником

5-12-2022, 16:44

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Антонов: главная цель ослабления рубля состоит в минимизации бюджетного дефицита

Антонов: главная цель ослабления рубля состоит в минимизации бюджетного дефицита

Вчера, 09:29

0

Ослабление рубля может проводиться преднамеренно для того, чтобы снизить бюджетный дефицит. Об этом заявил финансовый...

Подробнее
Водителям в России сообщили, как не купить &quot;распил&quot; или &quot;утопленника&quot; из Японии в 2022 году

Водителям в России сообщили, как не купить &quot;распил&quot; или &quot;утопленника&quot; из Японии в 2022 году

Вчера, 09:09

0

Покупая автомобиль, крайне важно знать его историю, и быть уверенным, что это не «распил» или «утопленник». Японские...

Подробнее
Эксперт рассказал об ослаблении доллара

Эксперт рассказал об ослаблении доллара

24-12-2022, 08:49

0

Эксперт из Атлантического высшего учебного заведения во Флориде Рабил в публикации для издания The National Interest...

Подробнее
Военкор Коц призвал не надеяться, что ЗРК Patriot якобы несколько месяцев будут ехать в Киев

Военкор Коц призвал не надеяться, что ЗРК Patriot якобы несколько месяцев будут ехать в Киев

23-12-2022, 15:34

0

США передают Украине ЗРК Patriot. В России многие начали утверждать, что они в стране появятся еще не скоро, так как...

Подробнее
Совет Федерации представил доклад о политике западных государств по дестабилизации ситуации в РФ

Совет Федерации представил доклад о политике западных государств по дестабилизации ситуации в РФ

23-12-2022, 17:19

0

Комитет верхней палаты российского законодательного органа по суверенитету государства представил доклад о политике...

Подробнее
Северокорейский дипломат отреагировал на заявления со стороны западных государств

Северокорейский дипломат отреагировал на заявления со стороны западных государств

23-12-2022, 08:29

0

Представитель внешнеполитического ведомства Северной Кореи отреагировал на заявления со стороны западных государств о...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Что будет в новом 2023 году с банковским пластиком

Что будет в новом 2023 году с банковским пластиком

24-12-2022, 15:24

0

Банк России сообщил о том, что отечественные банки побили десятилетний рекорд по выпуску кредитных карт. По данным ЦБ,...

Подробнее
Песков прокомментировал заявление Зеленского

Песков прокомментировал заявление Зеленского

23-12-2022, 14:04

0

Пресс-секретарь российского президента Песков сообщил, что представители политических властей РФ знают о недавних...

Подробнее
Эксперт проинформировал о сложности уничтожения мостов на Украине

Эксперт проинформировал о сложности уничтожения мостов на Украине

23-12-2022, 14:14

0

Военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал о том, почему сложно уничтожить мосты на территории Украины. Он заявил, что...

Подробнее
В России снова выросло количество угонов автомобилей, рассказывает компания «АльфаСтрахование»

В России снова выросло количество угонов автомобилей, рассказывает компания «АльфаСтрахование»

24-12-2022, 09:34

0

В России снова выросло количество угонов автомобилей, рассказывает компания «АльфаСтрахование». Рост начался в октябре,...

Подробнее