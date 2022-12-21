Le Figaro: экономика РФ изменилась под воздействием западных санкций, но не рухнула

Сегодня, 19:04

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Le Figaro: экономика РФ изменилась под воздействием западных санкций, но не рухнула
Фото из открытых источников

Российская экономика серьезно изменилась под воздействием санкций, которые были введены против нее, но при этом она не рухнула, как ожидали на Западе. Об этом пишет ИА regnum.ru со ссылкой на Le Figaro.

На страницах французского издания вышла публикация, авторы которой пишут о том, что санкции Запада были нацелены на то, чтобы отрезать РФ от глобальной финансовой системы. Но РФ продолжает по сей день проводить транзакции со странами ЕС, а также укрепляет связи с нейтральными государствами.

В статье указано, что торговый баланс РФ растет, несмотря на санкции. РФ удалось получить прибыль за счет колебания цен на нефть, газ и уголь. С марта по октябрь из ЕС в РФ было выплачено за поставки различных товаров и ресурсов 106 млрд долларов. РФ также наращивает экспорт в Китай, Индию и Турцию.

Эксперты отмечают, что на данный момент санкции эффективны только в ограничениях поставок технологий гражданского и военного назначения.

Напомним, санкционные меры в отношении РФ вводятся из-за того, что Россия проводит на территории Украины «военную спецоперацию».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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