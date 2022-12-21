Белгородские власти будут рассказывать родителям школьников о минных полях через мессенджеры

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о том, что власти будут предоставлять важную информацию школьникам через мессенджеры. Об этом он написал на своей страничке в соцсети.

Он отметил, что случай с подрывом подростка на мине вынуждает еще больше информировать население о существующих угрозах. Поэтому власти будут сообщать родителям о минах и минных полях.

Особо важно знать информацию о минных полях перед каникулами, поскольку многие дети проведут их в деревнях у дедушек и бабушек. Решено для информирования родителей о минных полях использовать родительские чаты.

«Будем в максимально полном объёме доводить информацию через родительские чаты, через сельские администрации о том, что такое мины, что такое минные поля. Я думаю, что в этом направлении работы должно проводиться очень много. Ещё раз: давайте беречь наших детей, потому что они находятся в серьезной опасности, в серьёзной зоне риска и требуют повышенного родительского внимания», - заявил Гладков.

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Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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