Мобилизованный 43-летний Алексей из Каменска-Уральского погиб от осколочного ранения

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В боях на территории Украины погиб мобилизованный из Каменска-Уральского 43-летний Алексей Кандаков.
Его мобилизовали 28 сентября, а уже 16 ноября он погиб в бою в ЛНР, пишет e1.ru. Больше подробностей о его гибели не сообщается. Но известно, что мужчина получил несовместимое с жизнью осколочное ранение.
На фронте он был старшим наводчиком минометного взвода мотострелкового батальона. У погибшего остались жена и сын. Похоронят его в деревне Старикова 23 декабря.
Российские войска с 24 февраля на территории Украины выполняют «военную спецоперацию». Она длится уже 301 день, и пока Москва не объявляла о дате ее окончания. Так что впереди еще новые жертвы, еще больше вдов и детей, у которых не будет родных отцов.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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