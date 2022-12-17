Китайский политолог Яньхун поделилась своим мнением о ситуации вокруг стремления политических властей европейского союза договориться с США о не введении закона о снижении инфляции. Она отметила, что американское политическое руководство приняло этот юридический акт, который вводит неравноправные отношения в предпринимательской сфере и предоставляет льготы, которые, по оценкам экспертов, будут способствовать переводу капиталов из ЕС в США.

Яньхун указала, что в европейском союзе до сих пор стремятся путем переговоров добиться от США отмены этого закона, пока он еще не начал применяться. Однако, считает она, ЕС не достигнет своей цели, поскольку американское руководство преследует свои интересы.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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