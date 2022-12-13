Стешин спрогнозировал дату начала наступления ВС из РФ в Донбассе

UFA1.RU: врач-уролог Ильнур Закиров из Уфы рассказал о своей мобилизации
После того как в России была объявлена мобилизация, врач-уролог Демской больницы города Уфа Ильнур Закиров решил пойти...Подробнее
Военкор «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин рассказал о том, что новое наступление на территории Украины в рамках «военной спецоперации» следует начать к февралю.
К этому периоду, по его словам, земля окончательно промерзнет, а также завершится подготовка мобилизованных. Он в беседе с порталом Украина.ру отметил, что целесообразно планировать наступление на вторую половину зимы.
«Даже в северных широтах земля окончательно промерзает только к середине января. В Донбассе к февралю схватит ее окончательно, и оттепель не будет помехой», – сказал Стешин.
Уже несколько источников заявляет о том, что масштабное наступление планируют на январь или февраль. Об этом сказал и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он добавил, что ВСУ готовятся и к такому сценарию, поэтому не сомневается, что РФ не сможет реализовать свои планы касательно Украины.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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