ВС из России нанесли ракетный удар по зданию областной администрации в Херсоне

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Украинские власти сообщили о том, что ВС РФ ударили артиллерией по зданию херсонской администрации. В результате этого удара были повреждены два этажа здания, пишет РБК.
Офис президента Украины уточнил, что удар был нанесен в 11 утра по местному времени. Информацию предоставил в своем Telegram заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Он не стал уточнять, есть ли в результате этого удара пострадавшие.
Стоит отметить, что здание херсонской обладминистрации находится в центре города. При этом российские власти не использовали его по назначению, о чем сообщили еще в ноябре, когда с него был снят флаг РФ.
Украинские войска зашли в Херсон в ноябре, хотя с весны город контролировала Россия. Сейчас ВС РФ наносят удары по Херсону, заявляя, что атакуют украинских военных.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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