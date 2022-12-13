ВС из России нанесли ракетный удар по зданию областной администрации в Херсоне

Украинские власти сообщили о том, что ВС РФ ударили артиллерией по зданию херсонской администрации. В результате этого удара были повреждены два этажа здания, пишет РБК.

Офис президента Украины уточнил, что удар был нанесен в 11 утра по местному времени. Информацию предоставил в своем Telegram заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Он не стал уточнять, есть ли в результате этого удара пострадавшие.

Стоит отметить, что здание херсонской обладминистрации находится в центре города. При этом российские власти не использовали его по назначению, о чем сообщили еще в ноябре, когда с него был снят флаг РФ.

Украинские войска зашли в Херсон в ноябре, хотя с весны город контролировала Россия. Сейчас ВС РФ наносят удары по Херсону, заявляя, что атакуют украинских военных.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700