Красноярскую общественницу Наталию Подоляк оштрафовали за «дискредитацию» ВС из России

30 тыс. рублей штрафа придется уплатить красноярской общественнице Натальи Подоляк за «дискредитацию армии России».

Ленинский районный суд рассмотрел дело Натальи Подоляк и признал ее виновной в нарушении законов РФ, но при этом все же штраф назначил ниже, чем запрашивала прокуратура, пишет NGS24.RU. Прокуратура хотела, чтобы ее оштрафовали за пост в социальных сетях на 50 тыс. рублей, суд же назначил штраф в размере 30 тыс. рублей.

«По нашему ходатайству вызвали эфэсбэшника, который вел это дело, и с ним было два свидетеля — студенты СФУ, военно-инженерного института. Видимо, они практикуются, ребят к этому привлекают. В показаниях путались, естественно», — рассказала Подоляк.

Также женщина рассказала, что лингвистическую экспертизу комментария сделала преподаватель КГПУ Алла Кипчатова. Она также проводила экспертизу в деле канского школьника Никиты Уварова.

Решение суда Наталья Подоляк и ее адвокат намерены обжаловать.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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