Красноярскую общественницу Наталию Подоляк оштрафовали за «дискредитацию» ВС из России

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30 тыс. рублей штрафа придется уплатить красноярской общественнице Натальи Подоляк за «дискредитацию армии России».
Ленинский районный суд рассмотрел дело Натальи Подоляк и признал ее виновной в нарушении законов РФ, но при этом все же штраф назначил ниже, чем запрашивала прокуратура, пишет NGS24.RU. Прокуратура хотела, чтобы ее оштрафовали за пост в социальных сетях на 50 тыс. рублей, суд же назначил штраф в размере 30 тыс. рублей.
«По нашему ходатайству вызвали эфэсбэшника, который вел это дело, и с ним было два свидетеля — студенты СФУ, военно-инженерного института. Видимо, они практикуются, ребят к этому привлекают. В показаниях путались, естественно», — рассказала Подоляк.
Также женщина рассказала, что лингвистическую экспертизу комментария сделала преподаватель КГПУ Алла Кипчатова. Она также проводила экспертизу в деле канского школьника Никиты Уварова.
Решение суда Наталья Подоляк и ее адвокат намерены обжаловать.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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