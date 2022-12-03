Postimees сообщил о тайном соглашении между США и Китаем по РФ

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В СМИ Эстонии сообщается о тайном договоре США и Китая. Об этом пишет издание URA.RU.
В частности, в эстонской газете Postimees указано, что между главами двух стран — США и Китая — достигнуто негласное соглашение о неусугублении конфликта на украинской территории. Взамен на блокировку со стороны американцев поставок Украине некоторых видов вооружения, Пекин пообещал не поддерживать оружием Россию.
«Закулисное соглашение между США и Китаем не «эскалировать» конфликт. США, похоже, заблокировали попытку Польши отправить в Украину старые военные самолеты МиГ-29. Взамен Китай согласился не поставлять России оборудование», — цитирует издание источник из Эстонии.
Кроме того, обозреватели Postimees не исключают, что Китай для коллективного Запада может стать одним из участников европейской безопасности.
В то же время ранее премьер-министр России Михаил Мишустин спрогнозировал увеличение сотрудничества между Россией и Китаем.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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