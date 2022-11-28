Рейтинг президента США Джозефа Байдена вырос до 40%

Сегодня, 13:49

0

Image 16+
Рейтинг президента США Джозефа Байдена вырос до 40%
Фото из открытых источников

Уровень поддержки действующего президента США Джозефа Байдена начал стремительно расти.

По сообщению агентства Reuters, рейтинг главы государства поднялся до 40%. Именно столько американцев одобряют действия главы Белого дома.

Агентство акцентирует внимание на то, что всего лишь за неделю рейтинг президента Соединенных Штатов прибавил 3%, что является высоким показателем уровня доверия.

Лучше стали оценивать работу Джо Байдена и его соратники по Демократической партии. Так, согласно результатам опроса, проведенного 21-22 ноября, порядка 78% демократов одобряют его деятельность на посту президента. За неделю уровень доверия к Байдену с их стороны повысился на 5%.

Республиканцы традиционно демонстрируют невысокий уровень поддержки. Работу Байдена, как и во время предыдущего опроса, одобряют 9% из них. Уровень поддержки, то бишь, остался прежним и не снизился, что командой президента тоже может расцениваться как определенный успех.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Рейтинг президента США Джозефа Байдена вырос до 40%

Сегодня, 13:49

Посол РФ в Британии Келин объяснил, почему его сын не попал под мобилизацию

28-11-2022, 18:44

Кадыров заявил, что будущее России зависит от итогов СВО

26-11-2022, 20:29

33-летний мобилизованный уроженец Серова Свердловской области погиб в ходе спецоперации

25-11-2022, 15:14

В Башкирии простятся с мобилизованным Талгатом Киньябузовым

23-11-2022, 16:29

42-летнего пропавшего мобилизованного иркутянина уже неделю ищут в Новосибирске

22-11-2022, 15:59

Востоковед Грозин: победа Токаева может привести к народным волнениям

21-11-2022, 19:34

На СВО погиб рядовой 34-летний Михаил Сахаров из Ярославской области

21-11-2022, 17:19

Убивший супругу экс-полицейский из Ростова погиб в ходе СВО

21-11-2022, 15:39

В СВО погиб 34-летний военный из Новосибирской области

20-11-2022, 19:59

Гаврилов: СВО может закончиться к концу весны

19-11-2022, 15:49

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о жесточайших боях на Донбассе

19-11-2022, 14:19

Владислав Бердичевский заявил о тяжелых боях под Авдеевкой, Бахмутом и Угледаром

18-11-2022, 18:19

Генерал США Милли счел вторжение на Тайвань слишком сложной задачей для китайской армии

17-11-2022, 15:49

Рустем Клупов проинформировал о плане отвода войск ВС из РФ из Херсона

10-11-2022, 18:19

Представитель правительства Польши Мюллер заявил, что война в Польше начнется через несколько лет

9-11-2022, 16:34

Экономист Сакс заявил, что Европа принимает повестку США победить Путина

5-11-2022, 15:29

Ярославский омбудсмен сообщил о причинах жалоб родных мобилизованных

4-11-2022, 14:44

Все больше немцев верят России, пишет Spiegel

3-11-2022, 17:09

На Урале прошло прощание с погибшим в СВО в ДНР 31-летним контрактником из батальона «Ахмат»

2-11-2022, 16:49

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Часть добровольцев из Ярославской области не попала под региональные выплаты

Часть добровольцев из Ярославской области не попала под региональные выплаты

28-11-2022, 08:59

0

В Ярославской области новый скандал и в этот раз снова касается участников «военной спецоперации». Оказалось, что не...

Подробнее
В Новосибирской области мобилизованные мужчины на СВО ВС РФ переживают морозы в палатках

В Новосибирской области мобилизованные мужчины на СВО ВС РФ переживают морозы в палатках

Сегодня, 08:54

0

Мобилизованных в Новосибирской области расселили в палатки, несмотря на морозы. На территории региона организовано...

Подробнее
E1.RU: Родные мобилизованных уральцев подали заявления в военную прокуратуру

E1.RU: Родные мобилизованных уральцев подали заявления в военную прокуратуру

Вчера, 10:44

0

Мобилизованных из Челябинской области родные пытаются вызволить из военной комендатуры, куда их отправили из-за отказа...

Подробнее
Одну из групп мобилизованных из Зауралья до сих пор не отправили на фронт

Одну из групп мобилизованных из Зауралья до сих пор не отправили на фронт

Вчера, 10:34

0

Одну из групп мобилизованных из Зауралья до сих пор не отправили на фронт и они остаются в воинской части. Об этом...

Подробнее
Посол РФ в Британии Келин объяснил, почему его сын не попал под мобилизацию

Посол РФ в Британии Келин объяснил, почему его сын не попал под мобилизацию

28-11-2022, 18:44

0

Посол РФ в Лондоне Андрей Келин рассказал, почему его сын не будет воевать на фронте. В интервью западному изданию он...

Подробнее
На биржах снижается стоимость барреля нефти

На биржах снижается стоимость барреля нефти

28-11-2022, 16:54

0

Впервые с января стоимость барреля нефти марки Brent опустилась ниже 81 доллара. В ходе торгов на биржах в понедельник...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Молодой свердловчанин погиб нар время ВСО на территории Украины

Молодой свердловчанин погиб нар время ВСО на территории Украины

Вчера, 11:14

0

Уроженец Полевского Евгений Сафин погиб в ходе «военной спецоперации» на территории Украины. Об этом сообщила...

Подробнее
В Белгородской области мобилизовали 37-летнего отца ребенка-инвалида

В Белгородской области мобилизовали 37-летнего отца ребенка-инвалида

Вчера, 09:24

0

37-летнего Александра Степкина из Белгородской области мобилизовали, несмотря на то, что у него есть трехлетний...

Подробнее
Новак проанализировал ситуацию вокруг обсуждений в ЕС введения верхнего предела цены на нефть из России

Новак проанализировал ситуацию вокруг обсуждений в ЕС введения верхнего предела цены на нефть из России

Вчера, 14:44

0

В ходе работы совместного российско-китайского форума по вопросам бизнеса в перерывах между официальными мероприятиями...

Подробнее
На Украине погиб 22-летний свердловчанин Дмитрий Бодунов, у которого остались жена и маленькая дочь

На Украине погиб 22-летний свердловчанин Дмитрий Бодунов, у которого остались жена и маленькая дочь

Сегодня, 08:49

0

22-летний житель города Березовский Дмитрий Бодунов погиб в ходе «военной спецоперации». У погибшего свердловчанина...

Подробнее