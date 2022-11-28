Рейтинг президента США Джозефа Байдена вырос до 40%

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Уровень поддержки действующего президента США Джозефа Байдена начал стремительно расти.
По сообщению агентства Reuters, рейтинг главы государства поднялся до 40%. Именно столько американцев одобряют действия главы Белого дома.
Агентство акцентирует внимание на то, что всего лишь за неделю рейтинг президента Соединенных Штатов прибавил 3%, что является высоким показателем уровня доверия.
Лучше стали оценивать работу Джо Байдена и его соратники по Демократической партии. Так, согласно результатам опроса, проведенного 21-22 ноября, порядка 78% демократов одобряют его деятельность на посту президента. За неделю уровень доверия к Байдену с их стороны повысился на 5%.
Республиканцы традиционно демонстрируют невысокий уровень поддержки. Работу Байдена, как и во время предыдущего опроса, одобряют 9% из них. Уровень поддержки, то бишь, остался прежним и не снизился, что командой президента тоже может расцениваться как определенный успех.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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