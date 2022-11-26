Посол РФ в Британии Келин объяснил, почему его сын не попал под мобилизацию

Посол РФ в Лондоне Андрей Келин рассказал, почему его сын не будет воевать на фронте.

В интервью западному изданию он отметил, что даже не представляет ситуацию, чтобы его сын оказался на передовой, пишет «Русская Весна».

По словам дипломата, его сын не получал военной профессии, поэтому не может быть мобилизован.

«Мой сын уже взрослый, у него есть семья, он не воюет в Украине», – отметил Келин.

Похоже, многих мобилизованных и их семьи такая ситуация расстроит, ведь мобилизовали и тех, кто в реальности тоже не получал военную специальность. Известны и случаи, когда мобилизованных бросали без подготовки и без командиров на передовую.

Сейчас по всей стране становится все больше семей, которые недовольны тем, как обращается командование с мобилизованными. Люди записывают видеообращения, в которых рассказывают о проблемах мобилизованных. А есть уже и те, кто пытается хотя бы установить связь с родными, которые пропали после того, как их отправили на фронт.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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