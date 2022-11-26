Посол РФ в Британии Келин объяснил, почему его сын не попал под мобилизацию

Сегодня, 18:44

0

Image 16+
Посол РФ в Британии Келин объяснил, почему его сын не попал под мобилизацию
Фото из открытых источников

Посол РФ в Лондоне Андрей Келин рассказал, почему его сын не будет воевать на фронте.

В интервью западному изданию он отметил, что даже не представляет ситуацию, чтобы его сын оказался на передовой, пишет «Русская Весна».

По словам дипломата, его сын не получал военной профессии, поэтому не может быть мобилизован.

«Мой сын уже взрослый, у него есть семья, он не воюет в Украине», – отметил Келин.

Похоже, многих мобилизованных и их семьи такая ситуация расстроит, ведь мобилизовали и тех, кто в реальности тоже не получал военную специальность. Известны и случаи, когда мобилизованных бросали без подготовки и без командиров на передовую.

Сейчас по всей стране становится все больше семей, которые недовольны тем, как обращается командование с мобилизованными. Люди записывают видеообращения, в которых рассказывают о проблемах мобилизованных. А есть уже и те, кто пытается хотя бы установить связь с родными, которые пропали после того, как их отправили на фронт.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Посол РФ в Британии Келин объяснил, почему его сын не попал под мобилизацию

Сегодня, 18:44

Кадыров заявил, что будущее России зависит от итогов СВО

26-11-2022, 20:29

33-летний мобилизованный уроженец Серова Свердловской области погиб в ходе спецоперации

25-11-2022, 15:14

В Башкирии простятся с мобилизованным Талгатом Киньябузовым

23-11-2022, 16:29

42-летнего пропавшего мобилизованного иркутянина уже неделю ищут в Новосибирске

22-11-2022, 15:59

Востоковед Грозин: победа Токаева может привести к народным волнениям

21-11-2022, 19:34

На СВО погиб рядовой 34-летний Михаил Сахаров из Ярославской области

21-11-2022, 17:19

Убивший супругу экс-полицейский из Ростова погиб в ходе СВО

21-11-2022, 15:39

В СВО погиб 34-летний военный из Новосибирской области

20-11-2022, 19:59

Гаврилов: СВО может закончиться к концу весны

19-11-2022, 15:49

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о жесточайших боях на Донбассе

19-11-2022, 14:19

Владислав Бердичевский заявил о тяжелых боях под Авдеевкой, Бахмутом и Угледаром

18-11-2022, 18:19

Генерал США Милли счел вторжение на Тайвань слишком сложной задачей для китайской армии

17-11-2022, 15:49

Рустем Клупов проинформировал о плане отвода войск ВС из РФ из Херсона

10-11-2022, 18:19

Представитель правительства Польши Мюллер заявил, что война в Польше начнется через несколько лет

9-11-2022, 16:34

Экономист Сакс заявил, что Европа принимает повестку США победить Путина

5-11-2022, 15:29

Ярославский омбудсмен сообщил о причинах жалоб родных мобилизованных

4-11-2022, 14:44

Все больше немцев верят России, пишет Spiegel

3-11-2022, 17:09

На Урале прошло прощание с погибшим в СВО в ДНР 31-летним контрактником из батальона «Ахмат»

2-11-2022, 16:49

Военный комиссар Куличков Тюменской области ответил на важные вопросы

2-11-2022, 15:24

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

На СВО погиб мобилизованный вахтовик из Свердловской области

На СВО погиб мобилизованный вахтовик из Свердловской области

26-11-2022, 08:09

0

38-летний мобилизованный Алексей Воронин из Тавды Свердловской области погиб на фронте. Он получил повестку в конце...

Подробнее
В Красноуфимске простились с мобилизованным, погибшим на СВО

В Красноуфимске простились с мобилизованным, погибшим на СВО

Вчера, 12:04

0

Россия продолжает хоронить мобилизованных мужчин, погибших в ходе «военной спецоперации» на территории Украины,...

Подробнее
Часть добровольцев из Ярославской области не попала под региональные выплаты

Часть добровольцев из Ярославской области не попала под региональные выплаты

Сегодня, 08:59

0

В Ярославской области новый скандал и в этот раз снова касается участников «военной спецоперации». Оказалось, что не...

Подробнее
Кадыров заявил, что будущее России зависит от итогов СВО

Кадыров заявил, что будущее России зависит от итогов СВО

26-11-2022, 20:29

0

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о том, что все участники «военной спецоперации» вносят свой вклад в будущее России...

Подробнее
Российского предпринимателя Евгения Пригожина ищет ФБР

Российского предпринимателя Евгения Пригожина ищет ФБР

26-11-2022, 15:43

0

На сайте ФБР появилась карточка на розыск российского предпринимателя Евгения Пригожина. Речь идет о деле 2018 года,...

Подробнее
19FortyFive: Поставленные Турцией Украине TRLG-230 предназначены для точечных ударов

19FortyFive: Поставленные Турцией Украине TRLG-230 предназначены для точечных ударов

26-11-2022, 16:59

0

Поставленные Турцией Украине ракеты реактивных систем залпового огня TRLG-230 предназначены, главным образом, для...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Politico сообщает, что Франция задумала стать главным вместо РФ поставщиком оружия в Индию

Politico сообщает, что Франция задумала стать главным вместо РФ поставщиком оружия в Индию

26-11-2022, 12:34

0

Франция хочет занять место РФ по меньшей мере в поставках вооружения Индии. Об этом пишет Politicо, отмечая, что Париж...

Подробнее
Хомский заявил, что Европе предстоит выбирать между США и РФ с Китаем

Хомский заявил, что Европе предстоит выбирать между США и РФ с Китаем

Вчера, 10:49

0

О том, как будет далее развиваться мировая история, высказал свои прогнозы лингвист и мыслитель из США Ноам Хомский. Он...

Подробнее
В США запретили ввоз товаров некоторым китайским компаниям

В США запретили ввоз товаров некоторым китайским компаниям

26-11-2022, 09:04

0

Американские политические власти ввели запрет на ввоз и продажу в государстве телекоммуникационной продукции ряда...

Подробнее
Ходаковский проинформировал о ситуации на СВО с солдатами

Ходаковский проинформировал о ситуации на СВО с солдатами

Вчера, 11:54

0

Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский рассказал о том, как проходит «военная спецоперация», и о роли...

Подробнее