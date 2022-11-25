Кадыров заявил, что будущее России зависит от итогов СВО

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о том, что все участники «военной спецоперации» вносят свой вклад в будущее России и в борьбу с западными ценностями.

По его словам, от исхода «военной спецоперации» зависит будущее РФ, пишет издание argumenti.ru.

Кадыров сообщил, что представители чеченских властей побывали в расположении батальона «Запад-Ахмат». Они обсудили с бойцами цели «военной спецоперации».

Чеченский лидер отметил, что западные ценности представляют для россиян «явную угрозу», поэтому с ними приходится бороться. Какие именно западные ценности угрожают будущему России, он в этот раз не уточнил, но призвал всех идти добровольцами на фронт.

Стоит отметить, что «военная спецоперация» продолжается уже 10-й месяц. Теперь на фронт отправляют не только военных и добровольцев, но и мобилизованных. Точное число погибших за 9 месяцев «военной спецоперации» Минобороны РФ еще не назвало.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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