Кадыров заявил, что будущее России зависит от итогов СВО

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Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о том, что все участники «военной спецоперации» вносят свой вклад в будущее России и в борьбу с западными ценностями.
По его словам, от исхода «военной спецоперации» зависит будущее РФ, пишет издание argumenti.ru.
Кадыров сообщил, что представители чеченских властей побывали в расположении батальона «Запад-Ахмат». Они обсудили с бойцами цели «военной спецоперации».
Чеченский лидер отметил, что западные ценности представляют для россиян «явную угрозу», поэтому с ними приходится бороться. Какие именно западные ценности угрожают будущему России, он в этот раз не уточнил, но призвал всех идти добровольцами на фронт.
Стоит отметить, что «военная спецоперация» продолжается уже 10-й месяц. Теперь на фронт отправляют не только военных и добровольцев, но и мобилизованных. Точное число погибших за 9 месяцев «военной спецоперации» Минобороны РФ еще не назвало.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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