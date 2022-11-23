33-летний мобилизованный уроженец Серова Свердловской области погиб в ходе спецоперации

Мобилизованные из Новосибирска оказались на передовой в нечеловеческих условиях
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33-летний мобилизованный уроженец Серова Свердловской области Иван Ильин погиб в ходе «военной спецоперации» на территории Украины.
За тысячи километров от родного дома, куда его отправили власти, чтобы усилить группировку, которая ведет бои на украинской территории, он погиб от удара ВСУ, пишет URA.RU. При этом сообщается, что его зачислили перед отправкой на фронт во внутренние войска.
До мобилизации Иван работал водителем миксера на Первом бетонном заводе.
Продолжают хоронить военных, мобилизованных и добровольцев и в других регионах России. С каждым днем растет по стране число могил тех, чьи жизни унесла «военная спецоперация». Растет в стране число матерей, потерявших сыновей, количество вдов и детей сирот. И никакие выплаты не возместят им потерю близкого человека.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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