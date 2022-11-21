В Башкирии простятся с мобилизованным Талгатом Киньябузовым

Сегодня, 16:29

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В Башкирии простятся с мобилизованным Талгатом Киньябузовым
Фото из открытых источников

26-летний Талгат Киньябузов погиб в ходе «военной спецоперации» на территории Украины.

Информацию о его гибели подтвердила администрация Ишибайского района, передает UFA1.RU. Известно, что у погибшего осталась жена, с которой он заключил брак в Пензенском ЗАГСе.

Мобилизовали Талгата Киньябузова 26 сентября. В октябре он находится в Пензе, где проходил боевое слаживание. Тогда он и вступил в брак. Чтобы расписаться, его невеста приезжала к нему в Пензу. Она уже беременная, и если выносит ребенка, то он никогда не увидит своего отца.

Исходя из официальных данных, Талгат погиб 6 ноября.

Мобилизованных продолжают хоронить по всей стране. Сейчас мобилизованные участвуют в боях на многих участках фронта. При этом уже поползли слухи по Сети о том, что в январе власти могут снова провести мобилизацию, чтобы возместить понесенные потери.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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