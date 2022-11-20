42-летнего пропавшего мобилизованного иркутянина уже неделю ищут в Новосибирске

42-летнего мобилизованного Льва Ямашкина уже неделю ищут его родные.

Они сообщили, что мужчина покинул лагерь в Шилово около недели назад. Он отправился в Новосибирск и перестал выходить на связь, пишет НГС. Куда он пропал, родные не знают, а сослуживцы смогли разузнать, что мужчина доехал до банка на такси, чтобы снять деньги, и после этого пропал.

«Он якобы ушел в банк и исчез. Эта информация неподтвержденная. Он у нас такой человек, что лучше переплатит. Деревенский парень, добрый», — рассказала двоюродная сестра пропавшего Анастасия Банаева.

Заявление о пропаже Льва Ямашкина родные написали по месту проживания – в Ольхонском районе Иркутской области. Сами они уже готовятся вылетать в Новосибирск, чтобы искать его.

Анастасия Банаева сообщила приметы своего брата. У него шрам на правой стороне щеки. Женщина добавила, что не верит, что ее брат сбежал, испугавшись отправки на фронт, поскольку ранее он уже участвовал в боях в Чечне.

Стоит отметить, что есть также информация и о мобилизованных, которые погибли еще до отправки на фронт из-за здоровья и конфликтов с сослуживцами.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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