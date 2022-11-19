Востоковед Грозин: победа Токаева может привести к народным волнениям

Сегодня, 19:34

0

Image 16+
Востоковед Грозин: победа Токаева может привести к народным волнениям
Фото из открытых источников

Касым-Жомарт Токаев по итогам воскресных выборов сохраняет должность президента Казахстана. Однако его победа, уверен политолог-востоковед Андрей Грозин, может привести к народным волнениям. Эксперт считает, что слишком многие предвыборные обещания, которые раздавал Токаев, в силу различных причин являются невыполнимыми.

«Касым-Жомарт пообещал, что произойдет кардинальный передел в экономической, социальной сфере и так далее. Я с трудом представляю, как это возможно в условиях, когда сложились финансовые группы, элиты. Когда западными компаниями контролируется, и это только по самым скромным оценкам, больше трети экономики страны», - высказался Грозин в беседе с корреспондентом агентства ФАН.

Востоковед уверен, что как бы ни хотел пересмотреть сложившуюся систему Токаев, ему этого сделать все равно не дадут. А если президент будет пытаться, страну ожидают народные волнения наподобие тем, которые накрыли ее в январе нынешнего года. И тогда, полагает Грозин, Токаеву снова придется обращаться к российским властям за помощью.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Востоковед Грозин: победа Токаева может привести к народным волнениям

Сегодня, 19:34

На СВО погиб рядовой 34-летний Михаил Сахаров из Ярославской области

Сегодня, 17:19

Убивший супругу экс-полицейский из Ростова погиб в ходе СВО

Сегодня, 15:39

В СВО погиб 34-летний военный из Новосибирской области

Вчера, 19:59

Гаврилов: СВО может закончиться к концу весны

19-11-2022, 15:49

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о жесточайших боях на Донбассе

19-11-2022, 14:19

Владислав Бердичевский заявил о тяжелых боях под Авдеевкой, Бахмутом и Угледаром

18-11-2022, 18:19

Генерал США Милли счел вторжение на Тайвань слишком сложной задачей для китайской армии

17-11-2022, 15:49

Рустем Клупов проинформировал о плане отвода войск ВС из РФ из Херсона

10-11-2022, 18:19

Представитель правительства Польши Мюллер заявил, что война в Польше начнется через несколько лет

9-11-2022, 16:34

Экономист Сакс заявил, что Европа принимает повестку США победить Путина

5-11-2022, 15:29

Ярославский омбудсмен сообщил о причинах жалоб родных мобилизованных

4-11-2022, 14:44

Все больше немцев верят России, пишет Spiegel

3-11-2022, 17:09

На Урале прошло прощание с погибшим в СВО в ДНР 31-летним контрактником из батальона «Ахмат»

2-11-2022, 16:49

Военный комиссар Куличков Тюменской области ответил на важные вопросы

2-11-2022, 15:24

36-летний мобилизованный погиб на Украине

2-11-2022, 14:29

В Новоуральске простятся с погибшим во время СВО ВС РФ мобилизованным

1-11-2022, 15:49

Военный комиссар Красноярского края объяснил маленькую зарплату мобилизованных

31-10-2022, 16:24

Мобилизованный 21-летний из Копейска погиб в СВО, у него остался грудной ребенок

31-10-2022, 16:19

На СВО погиб 33-летний мобилизованный из Омской области

31-10-2022, 15:04

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Инвалид Афганской войны рассказал о чувстве стыда после возвращения на родину

Инвалид Афганской войны рассказал о чувстве стыда после возвращения на родину

Вчера, 13:34

0

Ринат Файзрахманов сорок лет назад был демобилизован после пулевого ранения, полученного в Афганской войне. Житель...

Подробнее
Надо два миллиона: Орлов заявил о неизбежности второй волны мобилизации

Надо два миллиона: Орлов заявил о неизбежности второй волны мобилизации

19-11-2022, 15:29

0

Военный эксперт Владимир Орлов настаивает на том, что России необходима еще одна волна мобилизации. В разговоре с...

Подробнее
Мобилизованные из Алтайского края записали видеообращение к своему губернатору: «Малая часть из нас вернется домой»

Мобилизованные из Алтайского края записали видеообращение к своему губернатору: «Малая часть из нас вернется домой»

19-11-2022, 09:49

0

Мобилизованные из Алтайского края в видеообращении к губернатору попросили помощи в организации подготовки. Также они...

Подробнее
Экономист Наталья Зубаревич заявила о «чудовищном» обнищании значительной части населения России

Экономист Наталья Зубаревич заявила о «чудовищном» обнищании значительной части населения России

Вчера, 13:29

0

Подавляющему большинству простого населения Российской Федерации в настоящее время пришлось столкнуться просто с...

Подробнее
Гаврилов: СВО может закончиться к концу весны

Гаврилов: СВО может закончиться к концу весны

19-11-2022, 15:49

0

Замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов заявил о том, что ВСУ уже в декабре вернут под свой контроль Крым. Он...

Подробнее
Достигнута договоронность о расширении объемов оборота продукции сельского хозяйства между Россией и Абхазией

Достигнута договоронность о расширении объемов оборота продукции сельского хозяйства между Россией и Абхазией

19-11-2022, 09:09

0

Накануне, 18 ноября, в Сухуми состоялась встреча между представителями российских и абхазских политических властей....

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Военный комиссар Ярославской области, проинформировал о нюансах второго этапа начисления выплат

Военный комиссар Ярославской области, проинформировал о нюансах второго этапа начисления выплат

Вчера, 08:49

0

Мобилизованным в Ярославской области выплаты будут начислять при предоставлении ряда документов. Об этом сообщает...

Подробнее
На Урале простились с погибшим на Украине добровольцем из Серова

На Урале простились с погибшим на Украине добровольцем из Серова

Вчера, 16:09

0

В Курганской области провели в последний путь 41-летнего добровольца из Серова Евгения Подлегаева. Он отправился в зону...

Подробнее
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о жесточайших боях на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о жесточайших боях на Донбассе

19-11-2022, 14:19

0

Бои в Донбассе продолжаются, и ситуацию там прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. В своем...

Подробнее
Семья погибшего в спецоперации добровольца из Ярославля рассказала, о его жизни

Семья погибшего в спецоперации добровольца из Ярославля рассказала, о его жизни

Сегодня, 08:39

0

По всей России продолжают хоронить участников «военной операции», и уже прошли похороны Ивана Анапчука из Ярославля. В...

Подробнее