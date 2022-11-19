Востоковед Грозин: победа Токаева может привести к народным волнениям

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Касым-Жомарт Токаев по итогам воскресных выборов сохраняет должность президента Казахстана. Однако его победа, уверен политолог-востоковед Андрей Грозин, может привести к народным волнениям. Эксперт считает, что слишком многие предвыборные обещания, которые раздавал Токаев, в силу различных причин являются невыполнимыми.
«Касым-Жомарт пообещал, что произойдет кардинальный передел в экономической, социальной сфере и так далее. Я с трудом представляю, как это возможно в условиях, когда сложились финансовые группы, элиты. Когда западными компаниями контролируется, и это только по самым скромным оценкам, больше трети экономики страны», - высказался Грозин в беседе с корреспондентом агентства ФАН.
Востоковед уверен, что как бы ни хотел пересмотреть сложившуюся систему Токаев, ему этого сделать все равно не дадут. А если президент будет пытаться, страну ожидают народные волнения наподобие тем, которые накрыли ее в январе нынешнего года. И тогда, полагает Грозин, Токаеву снова придется обращаться к российским властям за помощью.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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