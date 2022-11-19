На СВО погиб рядовой 34-летний Михаил Сахаров из Ярославской области

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34-летний рядовой Михаил Сахаров из Ярославской области погиб в ходе «военной спецоперации» РФ на территории Украины. Об этом сообщает издание 76.ru, отмечая, что смерть Михаила Сахарова подтвердили в правительстве региона. Информация о его гибели в ходе «военной спецоперации» РФ на украинской территории размещена на сайте областной администрации.
У погибшего не было жены и детей. Завести семью он не успел. Мать Михаила Сахарова так никогда и не понянчит внуков от Михаила. Возможно, такую радость подарит ее второй сын, если у него есть дети или он успеет завести семью до того, как его отравят на фронт. Ведь некоторые депутаты и эксперты уже говорят о необходимости новой волны мобилизации.
Вряд ли выплаченная семье компенсация сможет заменить погибшего на фронте сына и брата. И количество семей, которые потеряли близких из-за «военной спецоперации» будет расти, поскольку нет даже малейшего намека на то, когда «военная спецоперация» закончится, а некоторые чиновники призывают идти до победного конца и захватить всю Украину.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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