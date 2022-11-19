Убивший супругу экс-полицейский из Ростова погиб в ходе СВО

Сегодня, 15:39

0

Image 16+
Убивший супругу экс-полицейский из Ростова погиб в ходе СВО
Фото из открытых источников

Желание сократить срок и выйти на свободу, став участником «военной спецоперации» на территории Украины, для полицейского из Ростова закончилось гибелью. Об этом рассказывает 1рнд.

Бывший майор полиции Сергей Кадацкий был ранее осужден на 15 лет за убийство жены. В 2018 году он на трассе Ростов – Таганрог выстрелил жене в голову. Она погибла на месте. Также полицейский выстрелил в своего тестя, и ему пришлось ампутировать руку. Подозреваемого задержали в тот же день на пересечении улиц Дачной и Вавилова. Мужчина заявлял, что совершил убийство в состоянии эффекта, но суд доказал обратное.

Приговор ему огласили в 2018 году, и наказание он должен был отбывать в колонии строго режима. Там, судя по всему, его завербовали, и он отправился на фронт. При каких обстоятельствах погиб Кадацкий, подробной информации нет. Но его решили посмертно наградить медалью «За отвагу». Тем не менее свободы он уже никогда не увидит.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

В СВО погиб 34-летний военный из Новосибирской области

Вчера, 19:59

Гаврилов: СВО может закончиться к концу весны

19-11-2022, 15:49

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о жесточайших боях на Донбассе

19-11-2022, 14:19

Владислав Бердичевский заявил о тяжелых боях под Авдеевкой, Бахмутом и Угледаром

18-11-2022, 18:19

Генерал США Милли счел вторжение на Тайвань слишком сложной задачей для китайской армии

17-11-2022, 15:49

Рустем Клупов проинформировал о плане отвода войск ВС из РФ из Херсона

10-11-2022, 18:19

Представитель правительства Польши Мюллер заявил, что война в Польше начнется через несколько лет

9-11-2022, 16:34

Экономист Сакс заявил, что Европа принимает повестку США победить Путина

5-11-2022, 15:29

Ярославский омбудсмен сообщил о причинах жалоб родных мобилизованных

4-11-2022, 14:44

Все больше немцев верят России, пишет Spiegel

3-11-2022, 17:09

На Урале прошло прощание с погибшим в СВО в ДНР 31-летним контрактником из батальона «Ахмат»

2-11-2022, 16:49

Военный комиссар Куличков Тюменской области ответил на важные вопросы

2-11-2022, 15:24

36-летний мобилизованный погиб на Украине

2-11-2022, 14:29

В Новоуральске простятся с погибшим во время СВО ВС РФ мобилизованным

1-11-2022, 15:49

Военный комиссар Красноярского края объяснил маленькую зарплату мобилизованных

31-10-2022, 16:24

Мобилизованный 21-летний из Копейска погиб в СВО, у него остался грудной ребенок

31-10-2022, 16:19

На СВО погиб 33-летний мобилизованный из Омской области

31-10-2022, 15:04

Супруга мобилизованного жителя Самары рассказала о его зарплате

31-10-2022, 15:04

В ходе СВО погиб молодой военный из Ирбита

30-10-2022, 21:04

В Костроме женам мобилизованных запретили звонить в военкомат

29-10-2022, 13:34

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Инвалид Афганской войны рассказал о чувстве стыда после возвращения на родину

Инвалид Афганской войны рассказал о чувстве стыда после возвращения на родину

Вчера, 13:34

0

Ринат Файзрахманов сорок лет назад был демобилизован после пулевого ранения, полученного в Афганской войне. Житель...

Подробнее
Надо два миллиона: Орлов заявил о неизбежности второй волны мобилизации

Надо два миллиона: Орлов заявил о неизбежности второй волны мобилизации

19-11-2022, 15:29

0

Военный эксперт Владимир Орлов настаивает на том, что России необходима еще одна волна мобилизации. В разговоре с...

Подробнее
Мобилизованные из Алтайского края записали видеообращение к своему губернатору: «Малая часть из нас вернется домой»

Мобилизованные из Алтайского края записали видеообращение к своему губернатору: «Малая часть из нас вернется домой»

19-11-2022, 09:49

0

Мобилизованные из Алтайского края в видеообращении к губернатору попросили помощи в организации подготовки. Также они...

Подробнее
Владислав Бердичевский заявил о тяжелых боях под Авдеевкой, Бахмутом и Угледаром

Владислав Бердичевский заявил о тяжелых боях под Авдеевкой, Бахмутом и Угледаром

18-11-2022, 18:19

0

Депутат ДНР Владислав Бердический заявил о том, что сейчас идут тяжелые бои на всем Донецком фронте. Он рассказал...

Подробнее
Турецкий министр рассказал о планах по строительству газового хаба

Турецкий министр рассказал о планах по строительству газового хаба

18-11-2022, 16:14

0

Турецкий министр по вопросам энергетики Донмез в интервью каналу NTV сообщил, что правительство планирует начать работы...

Подробнее
Экономист Наталья Зубаревич заявила о «чудовищном» обнищании значительной части населения России

Экономист Наталья Зубаревич заявила о «чудовищном» обнищании значительной части населения России

Вчера, 13:29

0

Подавляющему большинству простого населения Российской Федерации в настоящее время пришлось столкнуться просто с...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Гаврилов: СВО может закончиться к концу весны

Гаврилов: СВО может закончиться к концу весны

19-11-2022, 15:49

0

Замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов заявил о том, что ВСУ уже в декабре вернут под свой контроль Крым. Он...

Подробнее
Достигнута договоронность о расширении объемов оборота продукции сельского хозяйства между Россией и Абхазией

Достигнута договоронность о расширении объемов оборота продукции сельского хозяйства между Россией и Абхазией

19-11-2022, 09:09

0

Накануне, 18 ноября, в Сухуми состоялась встреча между представителями российских и абхазских политических властей....

Подробнее
Военный комиссар Ярославской области, проинформировал о нюансах второго этапа начисления выплат

Военный комиссар Ярославской области, проинформировал о нюансах второго этапа начисления выплат

Вчера, 08:49

0

Мобилизованным в Ярославской области выплаты будут начислять при предоставлении ряда документов. Об этом сообщает...

Подробнее
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о жесточайших боях на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о жесточайших боях на Донбассе

19-11-2022, 14:19

0

Бои в Донбассе продолжаются, и ситуацию там прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. В своем...

Подробнее