Убивший супругу экс-полицейский из Ростова погиб в ходе СВО

Инвалид Афганской войны рассказал о чувстве стыда после возвращения на родину
Ринат Файзрахманов сорок лет назад был демобилизован после пулевого ранения, полученного в Афганской войне. Житель...Подробнее
Желание сократить срок и выйти на свободу, став участником «военной спецоперации» на территории Украины, для полицейского из Ростова закончилось гибелью. Об этом рассказывает 1рнд.
Бывший майор полиции Сергей Кадацкий был ранее осужден на 15 лет за убийство жены. В 2018 году он на трассе Ростов – Таганрог выстрелил жене в голову. Она погибла на месте. Также полицейский выстрелил в своего тестя, и ему пришлось ампутировать руку. Подозреваемого задержали в тот же день на пересечении улиц Дачной и Вавилова. Мужчина заявлял, что совершил убийство в состоянии эффекта, но суд доказал обратное.
Приговор ему огласили в 2018 году, и наказание он должен был отбывать в колонии строго режима. Там, судя по всему, его завербовали, и он отправился на фронт. При каких обстоятельствах погиб Кадацкий, подробной информации нет. Но его решили посмертно наградить медалью «За отвагу». Тем не менее свободы он уже никогда не увидит.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Ринат Файзрахманов сорок лет назад был демобилизован после пулевого ранения, полученного в Афганской войне. Житель...Подробнее
Военный эксперт Владимир Орлов настаивает на том, что России необходима еще одна волна мобилизации. В разговоре с...Подробнее
Мобилизованные из Алтайского края в видеообращении к губернатору попросили помощи в организации подготовки. Также они...Подробнее
Депутат ДНР Владислав Бердический заявил о том, что сейчас идут тяжелые бои на всем Донецком фронте. Он рассказал...Подробнее
Турецкий министр по вопросам энергетики Донмез в интервью каналу NTV сообщил, что правительство планирует начать работы...Подробнее
Подавляющему большинству простого населения Российской Федерации в настоящее время пришлось столкнуться просто с...Подробнее
Замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов заявил о том, что ВСУ уже в декабре вернут под свой контроль Крым. Он...Подробнее
Накануне, 18 ноября, в Сухуми состоялась встреча между представителями российских и абхазских политических властей....Подробнее
Мобилизованным в Ярославской области выплаты будут начислять при предоставлении ряда документов. Об этом сообщает...Подробнее
Бои в Донбассе продолжаются, и ситуацию там прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. В своем...Подробнее
Комментировать