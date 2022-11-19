Убивший супругу экс-полицейский из Ростова погиб в ходе СВО

Желание сократить срок и выйти на свободу, став участником «военной спецоперации» на территории Украины, для полицейского из Ростова закончилось гибелью. Об этом рассказывает 1рнд.

Бывший майор полиции Сергей Кадацкий был ранее осужден на 15 лет за убийство жены. В 2018 году он на трассе Ростов – Таганрог выстрелил жене в голову. Она погибла на месте. Также полицейский выстрелил в своего тестя, и ему пришлось ампутировать руку. Подозреваемого задержали в тот же день на пересечении улиц Дачной и Вавилова. Мужчина заявлял, что совершил убийство в состоянии эффекта, но суд доказал обратное.

Приговор ему огласили в 2018 году, и наказание он должен был отбывать в колонии строго режима. Там, судя по всему, его завербовали, и он отправился на фронт. При каких обстоятельствах погиб Кадацкий, подробной информации нет. Но его решили посмертно наградить медалью «За отвагу». Тем не менее свободы он уже никогда не увидит.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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