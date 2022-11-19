В СВО погиб 34-летний военный из Новосибирской области

Вчера, 19:59

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В СВО погиб 34-летний военный из Новосибирской области
Фото из открытых источников

По всей России продолжают хоронить военных и мобилизованных, погибших в ходе «военной спецоперации» на территории Украины.

В числе тех, кто погиб в боях и 34-летний житель Кыштовского района Новосибирской области Сергей Мельцес, пишет 63.RU.

О его смерти сообщила в своем аккаунте в соцсети «Одноклассники» администрация Кыштовского района Новосибирской области. В сообщении указано, что Мельцес проходил службу по контракту.

Сергей Мельцес попал на фронт в сентябре в должности старшего механика-водителя. На фронте он ремонтировал технику и был водителем БМП. Погиб Сергей Мельцес 5 ноября, в день своего рождения, на херсонском направлении.

Уже ежедневно РФ хоронит участников «военной спецоперации». Их тела доставляют с передовой в родные города и деревни, чтобы там с ними попрощались близкие. Часто, как пишут региональные СМИ, хоронят погибших в цинковых гробах.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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