В СВО погиб 34-летний военный из Новосибирской области

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По всей России продолжают хоронить военных и мобилизованных, погибших в ходе «военной спецоперации» на территории Украины.
В числе тех, кто погиб в боях и 34-летний житель Кыштовского района Новосибирской области Сергей Мельцес, пишет 63.RU.
О его смерти сообщила в своем аккаунте в соцсети «Одноклассники» администрация Кыштовского района Новосибирской области. В сообщении указано, что Мельцес проходил службу по контракту.
Сергей Мельцес попал на фронт в сентябре в должности старшего механика-водителя. На фронте он ремонтировал технику и был водителем БМП. Погиб Сергей Мельцес 5 ноября, в день своего рождения, на херсонском направлении.
Уже ежедневно РФ хоронит участников «военной спецоперации». Их тела доставляют с передовой в родные города и деревни, чтобы там с ними попрощались близкие. Часто, как пишут региональные СМИ, хоронят погибших в цинковых гробах.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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