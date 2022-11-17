Гаврилов: СВО может закончиться к концу весны

Замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов заявил о том, что ВСУ уже в декабре вернут под свой контроль Крым.

Он отметил в интервью Sky News, что весной боевые действия на территории Украины закончатся, пишет «Военное обозрение».

«Мы можем шагнуть в Крым, например, до конца декабря. Не исключено, что так и будет», — сказал Гаврилов.

По его словам, Украина не будет замораживать конфликт, так как это даст России шансы восстановить резервы для продолжения конфликта.

Стоит отметить, что и президент Украины Владимир Зеленский заявляет о планах Киева вернуть Крым под свой контроль. Он также неоднократно говорил о том, что условием переговоров является выведение российских войск со всей территории Украины, в том числе из Крыма и Донбасса.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700