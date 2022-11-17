Гаврилов: СВО может закончиться к концу весны

Мобилизованные из Алтайского края записали видеообращение к своему губернатору: «Малая часть из нас вернется домой»
Мобилизованные из Алтайского края в видеообращении к губернатору попросили помощи в организации подготовки. Также они...Подробнее
Замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов заявил о том, что ВСУ уже в декабре вернут под свой контроль Крым.
Он отметил в интервью Sky News, что весной боевые действия на территории Украины закончатся, пишет «Военное обозрение».
«Мы можем шагнуть в Крым, например, до конца декабря. Не исключено, что так и будет», — сказал Гаврилов.
По его словам, Украина не будет замораживать конфликт, так как это даст России шансы восстановить резервы для продолжения конфликта.
Стоит отметить, что и президент Украины Владимир Зеленский заявляет о планах Киева вернуть Крым под свой контроль. Он также неоднократно говорил о том, что условием переговоров является выведение российских войск со всей территории Украины, в том числе из Крыма и Донбасса.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Мобилизованные из Алтайского края в видеообращении к губернатору попросили помощи в организации подготовки. Также они...Подробнее
Председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли уверен, что для китайской армии захват...Подробнее
Бойцы спецподразделений российской армии располагают интеллектуальными приборами, которые используются для охраны...Подробнее
Представитель иранского внешнеполитического ведомства по отношениям с Афганистаном Куми заявил, что дипломатическое...Подробнее
Европейскому союзу следует приготовиться к банкротству одного из членов. Об этом пишет агентство Bloomberg, передает...Подробнее
В Москве в четверг сформировались снежные наносы высотой от 8 до 11 сантиметров. Метеорологическое бюро столицы...Подробнее
Актер Жерар Депардье решил закрыть продюсерский центр в России. Об этом в беседе с радио «Говорит Москва» рассказал...Подробнее
Болгарские политические власти сформировали специальную правительственную комиссию, которая должна заниматься контролем...Подробнее
Военный эксперт Владимир Орлов настаивает на том, что России необходима еще одна волна мобилизации. В разговоре с...Подробнее
18 ноября в Башкирии произошла трагедия. Во время пожара в частном доме погибли члены многодетной семьи. Как стало...Подробнее
Комментировать