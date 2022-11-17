Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о жесточайших боях на Донбассе

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Бои в Донбассе продолжаются, и ситуацию там прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. В своем видеообращении он отметил, что на данный момент ситуация в Донбассе очень сложная, пишет «Русская Весна».
По его словам, за минувшие сутки ВСУ отразили в Донбассе около 100 атак ВС РФ. Тем не менее Украина не намерена уступать свои территории и, как заявил Зеленский, вернет под контроль те территории, которые РФ заняла с 2014 года.
Зеленский отметил, что верит в силу украинских военных, поэтому не сомневается, что при поддержке народа и Запада они смогут восстановить территориальную целостность Украины.
Садиться за стол переговоров с РФ Украина не намерена, поскольку, как заявил Зеленский, переговоры возможны только после того, как российские войска уйдут с украинкой территории.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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