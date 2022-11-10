Владислав Бердичевский заявил о тяжелых боях под Авдеевкой, Бахмутом и Угледаром

Сегодня, 18:19

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Владислав Бердичевский заявил о тяжелых боях под Авдеевкой, Бахмутом и Угледаром
Фото из открытых источников

Депутат ДНР Владислав Бердический заявил о том, что сейчас идут тяжелые бои на всем Донецком фронте. Он рассказал изданию «Взгляд» о сложных участках фронта. 

По его словам, наиболее тяжелая ситуация под Авдеевкой, Бахмутом и Угледаром.

«Тяжелые бои идут буквально везде — и на угледарском, и на авдеевском, и на артемовском направлениях», — заявил Бердичевский.

Сейчас продвигаться войска РФ не могут, поскольку еще не перерезана трасса в районе населенного пункта Новомихайловка. Через нее снабжается украинская группировка. Поэтому на данный момент продвижение в сторону Орловки, Первомайского и Карловки невозможно.

Отметим, ранее появилась информация о том, что ВСУ начали перебрасывать в сторону Донбасса часть группировки, которая вела бои на херсонском направлении.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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