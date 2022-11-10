Генерал США Милли счел вторжение на Тайвань слишком сложной задачей для китайской армии

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Председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли уверен, что для китайской армии захват Тайваня является слишком сложной задачей.
По его мнению, на данный момент у НОАК недостаточный потенциал для того, чтобы вторгнуться на Тайвань, передает Bloomberg.
Милли заявил, что захват Тайваня – это очень сложная военная операция и вряд ли Пекин пойдет на такой шаг, осознавая все риски. Китайский лидер Си Цзиньпин понимает, что вторжение на данный момент слишком рискованно и «закончится стратегическим поражением китайских вооруженных сил».
Реальная война очень отличается от планов на бумаге, ведь вторжение повлечет гибель людей. И это уже показала «военная спецоперация» РФ на территории Украины, которая длится уже почти 9 месяцев.
Ситуация с Тайванем продолжает оставаться напряженной уже не один год. И многие эксперты опасаются, что с каждым днем планы Китая военным путем вернуть под свой контроль Тайвань растут.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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