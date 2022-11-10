Генерал США Милли счел вторжение на Тайвань слишком сложной задачей для китайской армии

Председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли уверен, что для китайской армии захват Тайваня является слишком сложной задачей.

По его мнению, на данный момент у НОАК недостаточный потенциал для того, чтобы вторгнуться на Тайвань, передает Bloomberg.

Милли заявил, что захват Тайваня – это очень сложная военная операция и вряд ли Пекин пойдет на такой шаг, осознавая все риски. Китайский лидер Си Цзиньпин понимает, что вторжение на данный момент слишком рискованно и «закончится стратегическим поражением китайских вооруженных сил».

Реальная война очень отличается от планов на бумаге, ведь вторжение повлечет гибель людей. И это уже показала «военная спецоперация» РФ на территории Украины, которая длится уже почти 9 месяцев.

Ситуация с Тайванем продолжает оставаться напряженной уже не один год. И многие эксперты опасаются, что с каждым днем планы Китая военным путем вернуть под свой контроль Тайвань растут.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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