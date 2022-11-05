Рустем Клупов проинформировал о плане отвода войск ВС из РФ из Херсона

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Военный эксперт Рустем Клупов рассказал о том, в чем может быть суть плана вывода войск РФ из Херсона
Он отметил, что еще месяц назад военное руководство обсуждало необходимость отойти на левый берег Днепра. Об этом говорил и генерал Сергей Суровикин.
Такой шаг, отмети Клупов, дает России ряд преимуществ. Он отметил, что ситуацию можно сравнить со многими историческими битвами. По словам эксперта, у армии всегда есть авангард, который первым идет в наступление, и арьергард, который защищает войско в противоположном случае. Главная задача арьергарда заключается в том, чтобы предоставить основным силам возможность без больших потерь отступить и занять новые, более выгодные позиции.
Сейчас же сложилась ситуация, когда новые, выгодные позиции, на левом берегу Днепра. Поэтому войска выводятся из Херсона.
Но также Клупов не исключает, что эти силы пойдут на другие рубежи, чтобы поддержать войска, которые там ведут бои. И это понимают в ВСУ и не слишком радуются тому, что ВС РФ выходят из Херсона.
Но также стоит учитывать и то, что освободиться частично та группировка ВСУ, которая вела бои на херсонском направлении. То есть у Киева появится резерв для новых контрнаступлений.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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