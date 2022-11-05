Представитель правительства Польши Мюллер заявил, что война в Польше начнется через несколько лет

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В Польше уже через несколько лет может начаться война, заявил официальный представитель правительства Польши Петр Мюллер.
В эфире телеканала TVN24 он сказал о том, что нападение на Польшу очень вероятно, пишет EADaily. Он прогнозирует войну через несколько лет. И чтобы защититься от врага, Польше необходимо активно вооружаться.
«Может быть, не через несколько недель, но я предсказываю сценарий начала войны и в Польше через несколько лет. Да, я предполагаю такой сценарий. Поэтому мы вооружаемся», — сказал Мюллер.
Стоит отметить, что Польша передала Украине большое количество танков и другого вооружения. Сейчас же свои запасы Варшава пополняет американским и южнокорейским вооружением. Эксперты опасаются, что часть этого вооружения может получить и Украина.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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