Представитель правительства Польши Мюллер заявил, что война в Польше начнется через несколько лет

Сегодня, 16:34

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Представитель правительства Польши Мюллер заявил, что война в Польше начнется через несколько лет
Фото из открытых источников

В Польше уже через несколько лет может начаться война, заявил официальный представитель правительства Польши Петр Мюллер.

В эфире телеканала TVN24 он сказал о том, что нападение на Польшу очень вероятно, пишет EADaily. Он прогнозирует войну через несколько лет. И чтобы защититься от врага, Польше необходимо активно вооружаться.

«Может быть, не через несколько недель, но я предсказываю сценарий начала войны и в Польше через несколько лет. Да, я предполагаю такой сценарий. Поэтому мы вооружаемся», — сказал Мюллер.

Стоит отметить, что Польша передала Украине большое количество танков и другого вооружения. Сейчас же свои запасы Варшава пополняет американским и южнокорейским вооружением. Эксперты опасаются, что часть этого вооружения может получить и Украина.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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