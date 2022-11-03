Экономист Сакс заявил, что Европа принимает повестку США победить Путина

Родственники мобилизованных южноуральцев потребовали вернуть их с передовой СВО
В Еманжелинске родственники мобилизованных требуют, чтобы их отцов, мужей и сыновей вернули с передовой. Жители...Подробнее
Европа в последнее время все активнее и громче говорит о том, что главная задача для нее сейчас - продолжать оказывать помощь Украине с тем, чтобы добиться полного поражения России. Меж тем американский экономист Джеффри Сакс считает данную позицию ошибочной.
В интервью португальскому телеканалу RTP он выказал уверенность в том, что Старому Свету лучше сделать ставку на прекращение конфликта путем переговоров. В противном случае ЕС получит «новый Афганистан» у своих границ.
«Европа была чемпионом дипломатии. Но теперь она принимает только американскую линию: мы должны победить Путина!» — сказал Джеффри Сакс.
В отказе от переговоров с Россией экономист видит большую ошибку не только со стороны Украины, но также с позиции Европы и США.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Киев не вернется в переговорный процесс, пока на территории страны будут находиться российские войска, а территориальная целостность не будет восстановлена в границах 1991 года. При этом возвращать территории Украина намерена военным путем.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
В Еманжелинске родственники мобилизованных требуют, чтобы их отцов, мужей и сыновей вернули с передовой. Жители...Подробнее
Добиться отсрочки для Евгения Курчатова из деревни Могильное Челябинской области удалось через суд. Несмотря на то, что...Подробнее
Какие жалобы поступают от родных мобилизованных, рассказал уполномоченный по правам человека в Ярославской области...Подробнее
Заключенных из колоний направляют на фронт в составе ЧВК «Вагнер». Об этом пишет Ngs24.ru, отмечая, что эту информацию...Подробнее
31-летний Георгий Балязин погиб в ходе боев на территории Украины и похоронен в Миассе. Он пошел добровольцем в...Подробнее
По всей России продолжают хоронить мобилизованных, добровольцев и военных, погибших в ходе «военной спецоперации» РФ на...Подробнее
Войска Северной Кореи произвели запуск трех ракет на направлении Японского моря. Об этом сообщает агентство «Ренхап»,...Подробнее
Недавно совершивший сделку по покупке крупной социальной интернет-сети Twitter Маск намерен уволить около 3,7 тысяч...Подробнее
Судя по информации из немецкого издания Spiegel, население Германии становится все больше солидарно с Россией...Подробнее
Журналист Виктор Шендерович (включен в реестр СМИ-иноагентов) добровольно выполнил решение суда по дело о клевете в...Подробнее
Комментировать