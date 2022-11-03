Экономист Сакс заявил, что Европа принимает повестку США победить Путина

Европа в последнее время все активнее и громче говорит о том, что главная задача для нее сейчас - продолжать оказывать помощь Украине с тем, чтобы добиться полного поражения России. Меж тем американский экономист Джеффри Сакс считает данную позицию ошибочной.

В интервью португальскому телеканалу RTP он выказал уверенность в том, что Старому Свету лучше сделать ставку на прекращение конфликта путем переговоров. В противном случае ЕС получит «новый Афганистан» у своих границ.

«Европа была чемпионом дипломатии. Но теперь она принимает только американскую линию: мы должны победить Путина!» — сказал Джеффри Сакс.

В отказе от переговоров с Россией экономист видит большую ошибку не только со стороны Украины, но также с позиции Европы и США.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Киев не вернется в переговорный процесс, пока на территории страны будут находиться российские войска, а территориальная целостность не будет восстановлена в границах 1991 года. При этом возвращать территории Украина намерена военным путем.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700