Ярославский омбудсмен сообщил о причинах жалоб родных мобилизованных

Какие жалобы поступают от родных мобилизованных, рассказал уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин.

Он сообщил, что родственники мобилизованных продолжают обращаться к нему за помощью. С начала мобилизации омбудсмен получил свыше 440 запросов. При этом мобилизовали в регионе около 3 тыс. человек, передает 76.RU.

«Чаще всего заявители обращались за консультацией по вопросам, связанным с призывом на службу по мобилизации, в том числе о возможности отсрочки: при наличии непогашенной судимости, для многодетных отцов (трое и более детей), при наличии брони от предприятия, по состоянию здоровья и медицинским противопоказаниям», — сообщили в пресс-службе омбудсмена.

Были также обращения с жалобами на прохождение военной службы. Таких жалоб око 100. Поступали обращения и от родных тех, кто пытается найти мужчин, которые были направлены в зону боевых действий.

Сейчас также поступают обращения касательно выплат мобилизованным. Люди рассказывают, что не получили никаких выплат ни от региона, ни те 195 тыс. рублей, выплачивать которые должны по указу президента РФ Владимира Путина.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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