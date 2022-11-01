Все больше немцев верят России, пишет Spiegel

Судя по информации из немецкого издания Spiegel, население Германии становится все больше солидарно с Россией относительно вопроса украинского кризиса.

Из проведенных опросов видно, что 40% граждан Германии в той или иной мере согласны, что спецоперация выступила российской реакцией на провокационное поведение стран НАТО. Эти показатели с апреля выросли на 11%.

Также стоит отметить, что число людей, уверенных в необходимости свержения фашистского правящего режима на Украине, выросло практически в два раза. По результатам исследований видно, что половина опрошенных поддерживает Путина в противодействии «глобальной элите», эскалирующей данный конфликт.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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