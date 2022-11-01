Все больше немцев верят России, пишет Spiegel

Военком Самарской области: почему мобилизованные покинули военные части
Военком Самарской области Алексей Вдовин рассказал, почему мобилизованных начали переводить на другие военные объекты....Подробнее
Судя по информации из немецкого издания Spiegel, население Германии становится все больше солидарно с Россией относительно вопроса украинского кризиса.
Из проведенных опросов видно, что 40% граждан Германии в той или иной мере согласны, что спецоперация выступила российской реакцией на провокационное поведение стран НАТО. Эти показатели с апреля выросли на 11%.
Также стоит отметить, что число людей, уверенных в необходимости свержения фашистского правящего режима на Украине, выросло практически в два раза. По результатам исследований видно, что половина опрошенных поддерживает Путина в противодействии «глобальной элите», эскалирующей данный конфликт.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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