На Урале прошло прощание с погибшим в СВО в ДНР 31-летним контрактником из батальона «Ахмат»

31-летний Георгий Балязин погиб в ходе боев на территории Украины и похоронен в Миассе. Он пошел добровольцем в чеченский батальон «Ахмат» и участвовал в боях в Донбассе, пишет 74.RU.

В военкомате Миасса сообщили, что Балязин подписал контракт через Шали. В батальон «Ахмат» его взяли рядовым.

До того как отправиться на фронт, он работал на автозаводе «Урал». Балязин, рассказывают его коллеги, был председателем профгруппы сварочного цеха профсоюза и уполномоченным по охране труда.

Возвращают домой тела не только военных и добровольцев. Хоронят по всей России уже и мобилизованных.

Как рассказал военкор Евгений Поддубный, на некоторых участках фронта мобилизованных пришлось без подготовки бросать на передовую, поскольку там были риски прорыва линии обороны.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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