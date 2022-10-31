Военный комиссар Куличков Тюменской области ответил на важные вопросы

На вопросы о мобилизации и призыве ответил военный комиссар Тюменской области Алексей Куличков.

Он сообщил, что мобилизация в Тюменской области завершена 28 октября. Также с этой же даты прекращена выдача повесток. Мобилизационное задание область выполнила, и есть уже мобилизованные из региона, которые задействованы в боях.

«Остальные подразделения находятся на одном из полигонов и проводят занятия по совершенствованию навыков. Штабы по мобилизации прекращают свою работу. Военкоматы переходят в работу в штатном режиме», — сообщил Куличков.

По его словам, призванных на срочную службу солдат не отправят в зону проведения боев, а также в ЛНР, ДНР, Запорожскую и Херсонскую области.

Напомним, в первые дни «военной спецоперации» в некоторых подразделениях, которые зашли на территорию Украины, были солдаты срочной службы. Позднее их вернули домой.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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