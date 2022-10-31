36-летний мобилизованный погиб на Украине

Супруга мобилизованного жителя Самары рассказала о его зарплате
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36-летнего мобилизованного Игоря Матвеева похоронили в Екатеринбурге.
Отца трехлетней девочки мобилизовали 29 сентября в поселке Ачит, где он прописан, пишет E1.RU. А уже 19 октября, через три недели после вручения повестки, стало известно, что он погиб. До 37-го дня рождения он не дожил лишь несколько дней.
Жена погибшего Марина рассказала, что он работал начальником окрасочного участка в Институте прикладной химии и сертификации Фришберг. Они разговаривали в последний раз 19 октября, а до этого около двух недель она не могла с ним связаться. По словам Марины, он говорил, что у него все хорошо. Марине сообщили, что ее муж попал под минометный обстрел.
Прибывают тела погибших мобилизованных не только в Екатеринбург. Мобилизованных уже хоронят по всей стране. Ежедневно региональные СМИ публикуют некрологи о погибших мобилизованных. Что не удивительно, ведь, как рассказал военкор Евгений Поддубный, мобилизованных могут отправлять на передовую даже без подготовки, если существует риск прорыва линии обороны.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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