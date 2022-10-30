В Новоуральске простятся с погибшим во время СВО ВС РФ мобилизованным

Сегодня, 15:49

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В Новоуральске простятся с погибшим во время СВО ВС РФ мобилизованным
Фото из открытых источников

Похороны мобилизованных проходят по всей стране, и на 3 ноября запланировано прощание с 47-летним Романом Швецовым из Новоуральска.

Роман Швецов погиб в ходе «военной спецоперации», начатой РФ еще 24 февраля на территории Украины. На фронт он попал как мобилизованный. До мобилизации он был инженером по подготовке производства в «РемМонтСервисе». У погибшего остался малолетний сын.

Он уже не единственный погибший мобилизованный из Свердловской области. Среди погибших и 27-летний житель села Казаовского Андрей Цепелев. Также погиб в боях на территории Украины и житель Ирбита Сергей Лежнин. В Полевском на минувшей неделе похоронили 27-летнего мобилизованного Максима Изгагина.

Хоронят мобилизованных и в других регионах России. В Волгограде на минувшей неделе похороны мобилизованных проходили ежедневно. Прибыли тела мобилизованных в Бурятию, Калмыкию, Красноярский край и многие другие российские регионы.

И пока мобилизованные гибнут на фронте, власти начали готовить бомбоубежища для гражданских. Эта ситуация уже пугает не на шутку россиян, о чем они пишут в соцсетях, отмечая, что не ожидали таких последствий «военной спецоперации».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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