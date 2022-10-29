Военный комиссар Красноярского края объяснил маленькую зарплату мобилизованных

Военный комиссар Красноярского края Андрей Лысенко рассказал, почему у мобилизованных небольшая зарплата за сентябрь.

По его словам, выплаты в октябре пришли за сентябрь, то есть были насчитаны с дня мобилизации по 30 сентября включительно, пишет Ngs24.ru. Оплата за октябрь участникам «военной спецоперации» придет с 10 по 20 ноября.

При этом, как уже жалуются во многих регионах родные мобилизованных, если исходить из суммы, выплаченной за несколько дней сентября, выплата будет около 25 тыс. рублей при том, что президент РФ Владимир Путин обещал зарплату в 195 тыс. рублей.

Но, как объясняют эксперты, судя по всему, такая выплата будет только в случае, если мобилизованный проведет весь месяц в боях и ему будут начислены боевые и командировочные. Тем же, кто будет не на передовой, начислят около 25 тыс. рублей, что гораздо меньше, чем многие зарабатывали до мобилизации.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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